立法會選舉｜論壇暈倒李清霞蘇醒　休息靜養缺席競選活動

【立法會選舉2025】政府昨日（15日）牽頭舉辦的「愛國者同心治港」港島東選舉論壇上，民建聯候選人李清霞發言期間暈倒離場，送院治理。



李清霞送院檢查回復蘇醒，她表示遵從醫生吩咐休息靜養，身體好轉後盡快露面。原定今日（16日）早上她要出席的筲箕灣誓師大會，亦因她身體不適需要延期。民建聯港島東立法會議員梁熙說，連日的選舉工作不容易，提醒她要先照顧好自己身體，「人冇事，先做到世界冠軍嘛！」



港島東候選人李清霞（黃寶瑩攝）

11月15日，立法會選舉港島東直選五位候選人參加政府主辦的論壇，民建聯李清霞介紹政綱時身體不適，隨後被護送離場。（黃寶瑩攝）

11月15日，立法會選舉港島東直選五位候選人參加政府主辦的論壇，民建聯李清霞介紹政綱時身體不適，隨後被護送離場。（黃寶瑩攝）

港島東論壇李清霞發言時暈倒離場

港島東選舉論壇上，各候選人順序介紹政綱，最後一個上場的李清霞在發言時突然稱「唔好意思呀」，露出痛苦表情。論壇隨即中斷，工作人員上前協助，其他候選人亦紛紛走到李清霞身邊慰問。及後，李清霞坐在輪椅上，由民安隊護送離場，論壇亦恢復舉行。

港島東候選人。（黃寶瑩攝）

港島東其他候選人包括工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景及自由黨阮建中。

李清霞昨晚在Facebook報平安，稱自己身體不適暈倒，「對不住大家了。」（李清霞FB)

李清霞：對不住大家了 遵從吩咐休息靜養

李清霞昨晚在Facebook報平安，稱自己身體不適暈倒，「對不住大家了。」她多謝在場的候選人、主辦方、義工、街坊、黨友即時伸出援手，讓她得以及時送院檢查治療，並前往醫院探望。她說，已遵從醫生吩咐休息靜養，身體好轉會盡快與大家見面。

今天早上李清霞原定要出席筲箕灣東區文化廣場舉行的誓師大會，她說十分抱歉因身體不適，需要延期。（李清霞FB)

李清霞缺席競選活動

今天早上李清霞原定要出席筲箕灣東區文化廣場舉行的誓師大會，她說十分抱歉因身體不適，需要延期，如有新日子會另行邀請，敬請原諒。

民建聯港島東立法會議員梁熙表示，民建聯港島東團隊到醫院探望，見到李清霞慢慢清醒，感到放心。（梁熙FB）

梁熙：人冇事，先做到世界冠軍嘛

民建聯港島東立法會議員梁熙表示團隊到醫院探望，見到李清霞慢慢清醒，感到放心。他說，連日的選舉工作不容易，提醒她要先照顧好自己身體，「人冇事，先做到世界冠軍嘛！」