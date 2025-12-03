選舉專訪｜張澤松：4變5擴班政策倘令教師失飯碗　教育局應研煞停

立法會換屆選舉將在12月7日舉行，城市大學協理學務副校長、教聯會副主席張澤松首度參選，爭逐教育界議席。他與歷屆大多教育界議員不同，過往未曾擔任過中小學校長，但他說作為10間中小學校的校董，能從「更高的角度」理解教育系統，否認參選僅為「陪跑」。



張澤松關注保障教師權益，倡議設立「幼師薪級表」，以保教師穩定教育環境。不過，政府近年因財赤已削減教育開支，上屆政府亦未有兌現承諾訂立，他認為，本港經濟漸見回暖，承諾假若當選，會在議會中推動。



近年中小學陷入「縮班殺校」之際，教育局推出中學「4變5」擴班政策，被指握殺「弱勢學校」生存機會，他認為，政策仍在試行階段，若措施會令教師失去「飯碗」，當局應作檢討並煞停。



張澤松否認參選僅是「陪跑」。（董素琛攝）

否認參選為陪跑 稱任10間中小學校董 「從更高角度」理解教育系統

張澤松將與同屬教聯會的現任選委界議員鄧飛爭逐教育界議席。首次參選的張澤松表示，他作為前線教師在大學推動數字教育，其子女亦正就讀於小學，在此背景下能打通「大中小幼（學校）」。

歷屆立法會教育界議員大多曾任中小學校長，被問未曾任職是否處於劣勢，他說，作為10間中小學校的校董，能從更高的角度理解教育系統，「咁我會覺得立法會議員個角色，就應該唔係以一個點做出發，我哋應該以一個全局觀去睇。」

2021年立法會選舉，教育界有85,117登記選民，五位候選人所得票數共23,052，即投票率為29.02%。勝選的朱國強取得10,641票。他否認參選僅為「陪跑」，但指作為「初哥」，未有為能得票數字定下目標，重申對自己有信心。至於整體投票數字，他認為老師心中已有選擇，有信心投票率會較上屆更高。

本港學齡人口下跌，中小學正值殺校潮。教育局由本學年起調高中學「開班線」，容許符合條件的官津中學由「4變5」班中一參加派位，或加速「弱勢學校」跌入殺校網。張澤松認為，有危必有機，學校在縮班殺校後，可利用空置的校舍發展具特色的寄宿學校，吸引留學生。他提到要保住教師「飯碗」，部份學校在申請「4變5」後，需更多的教員，當局需思考如何讓因殺校而失去工作的教師，過渡至該類學校。

+ 5

中一擴班「4變5」若令教師掉飯碗便應煞停

近年升中放榜日，教育局學位分配組外，有不少中學教師到場，仿如「地產代理」般向新來港學童招生，以及護送學生「安全」離開，免被其他學校搶學生。有曾任弱勢學校的教師表示，「4變5」班政策，增加招生壓力，主動出擊只為「保飯碗」。

張澤松表示，不支持教師要在教學以外兼顧宣傳工作，他表示，老師的職責在於傳道、授業、解惑。他認為，「4變5」班政策仍在試行階段，若措施讓教師失去「飯碗」，當局應檢討並煞停。

(香港01製圖)

倡設幼師薪級表 承諾當選後在教育事務委員會推動

張澤松在政綱中提及，會積極推動政府與業界商討， 設立「幼師薪級表」。他認為，教師長遠有穩定的教育環境，學生才可有穩定的學習環境。不過，政府陷龐大財赤，教育開支已遭削減，上屆特首林鄭月娥的競選政綱曾提出訂立「幼師薪級表」，最終亦未有兌現承諾，教育局完成檢討後稱不可行，因會造成超額教師。

談及有關倡議可行性有多高，他提到，香港的股票市場正回穩，經濟開始慢慢回暖，承諾當選後會在教育事務委員會推動，秉持科學家精神爭取，「只要有1%會成功，我哋做科研，我哋係唔會放棄嘅。」

在財赤下，教育局削減公營中小學「擴大/營辦津貼」總津貼額10%；另外，八間資助大學撥款按年減2%。張澤松認為資源要用得其所，支持政府在財政回穩後向學校加津貼，但需思考增加撥款後，能為教育生態帶來多大的正面回響。

張澤松認為，在推行教師執業證書制度前要有諮詢。（董素琛攝）

支持引入教師執業證書制度 事前須諮詢 成立顧問委員會把關

新一份《施政報告》提出，擬修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。張澤松表示支持，認為能令教師更好地裝備自己，但政策在推行上仍有很多未知數，包括老師要如何才符合資格、執業證年期等。

他認為，在政策推行前要有諮詢，「好似今日就定聽日嘅政策咁係唔理想嘅。」他承諾如能進入議會，會推動成立顧問委員會，成員包括大學教授、前線學校教師等，負責為執業證書制度把關，「make sure（保證）佢哋嘅聲音，能夠係個機制上面推行之前能夠制定到。」

上調非本地生比例 需視乎本地學生接受程度

2024年《施政報告》提出，打造「留學香港」品牌，推動香港成為國際專上教育樞紐，並將資助專上院校非本地生上限從20%升至40%，事隔一年，非本地生限額再增至五成。

被問相關比例是否仍有上調空間，張澤松指，非本地生比例在長遠而言仍有上調空間，但政策不能推之過急，需視乎本地學生的接受程度，現階段宜維持在五成，隨後才慢慢調升。

他建議可將舊校改建成學生宿舍，增加宿位供應。至於海外生及內地生比例，他認為，香港應「好似一個雨點散射出去」，先向大灣區推廣香港教育，其後再散播至其他地方。

另一位教育界候選人鄧飛專訪詳見另稿。