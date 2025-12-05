大埔火災｜宏福苑慘劇問責　不能只有特首一人「着急」

大埔宏福苑五級大火奪去至少159條寶貴性命，已成香港歷史上無法磨滅的傷痕。行政長官李家超昨日（12月4日）在「國家憲法日」座談會上，再次主動提及要把化悲痛為強化城市安全與改革制度的動力，神情凝重地承諾「全面找出真相，追究責任」。



特首的表態無疑是堅決的，但在這場世紀慘劇面前，單靠特首一人的着急並不足夠。若要令社會真正信服政府的改革意志，整個管治團隊必須展現出共同承擔的決心，摒棄避重就輕的官僚心態。



消防員及警方人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查。（陳韋慈攝）

李家超矢言嚴格跟進問責

隨着調查深入，火災的「人禍」性質已昭然若揭。那些罔顧人命使用易燃棚網、以發泡膠封窗、關掉火警鐘的不法商人與工程人員固然罪無可恕，但這些違規惡行顯然非一日之寒。居民的投訴為何石沉大海？監管部門的巡查為何未能及早發現問題？

種種疑問縈繞在市民心中。無論是特首本人還是其他主要官員面對公眾時，如何問責都成為無法迴避的提問。然而，就在特首信誓旦旦要「嚴格跟進問責」之際，部分主事官員的回應卻令人感到溫差。

人禍背後 監管制度積弊已久

發展局甯漢豪前日與保安局局長鄧炳強一起舉行記者會，進一步證實，宏福苑外牆維修工程的負責人用「魚目混珠」方式搭建棚網，在低層使用合規棚網應付檢查，高層則混入易燃物料。她更坦承，過往的監管制度很大程度上是建基於對專業人士和承建商的「信任」，且以往並非每幢樓宇都會進行如此嚴謹的「上中下」多點取樣。

這番表白令人細思極恐：原來我們城市的建築安全，竟長期繫於對逐利商人的「信任」之上，而非嚴謹的制度監管？

保安局局長鄧炳強（左）與發展局局長甯漢豪12月3日見傳謀，公布警方調查棚網虛假證及勒令全港維修大廈三日內將棚網一律拆除。（楊凱力攝）

局長的發言變相承認以往的監管機制存在問題，這正是需要問責的地方。不過，被問及火災暴露的棚網漏洞是否代表當局以往巡查不力、是否需要問責時，她沒有正面回應，而是強調要「向前看」，指做好善後和檢討制度更重要。

「向前看」本意雖好，但在責任未明、真相未白之前，這樣的回應不僅千計受災家庭難以接受，眼睜睜看着7幢高樓付諸一炬的百萬計市民聽在心裏，必然也不是滋味。

管治團隊與特首同為香港的「當家人」，不能上熱下冷。既然特首已表明不論涉及任何人都一問到底，追責到底，管治團隊成員若仍採取含糊態度，對凝聚民心推動改革，毫無益處可言。

事實上，儘管特區政府全力救災的表現毋庸置疑，但談論火災原因時多次作出不嚴謹的論斷，受到非議。行政會議召集人葉劉淑儀便直言，政府早早發出「竹棚主因論」，既是轉移視線，也是「找代罪羔羊」式思維。

管治團隊須立「軍令狀」

李家超周二宣布成立獨立委員會徹查火災真相，由於它並非引用《調查委員會條例》成立，坊間對其運作仍存疑慮，擔心它的調查權力不足，但正如曾處理南丫海難的前運輸及房屋局局長張炳良指出，委員會成否發揮作用，關鍵不在於形式，而在於職權範圍與成員人選。

特首表明會以行政指令方式要求各政府部門協助委員會高效工作，全方位審視事件，但若特首在台上疾呼問責，台下官員卻未積極呼應與配合，將會嚴重削弱獨立委員會的公信力，令市民質疑政府是否真的有決心刮骨療毒。

宏福苑大火是對本屆政府管治能力與道德勇氣的最大考驗。特首展現了擔當，是時候要求他的團隊跟上步伐。管治團隊應立下「軍令狀」，承諾全面配合獨立委員會工作。對於已被揭示監管機制存在漏洞的部門，應立即啟動內部行政調查，而非僅僅等待獨立委員會的報告。

只有當每一位官員都敢於直面責任，香港才能真正從這場災難中汲取教訓，告慰逝者，重建民心。