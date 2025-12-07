江旻憓鬥馬軼超　旅遊界投票率暫低上屆　社福界未到一半已超上屆

【立法會選舉2025】旅遊界功能界別，由巴黎奧運金牌得主江旻憓與旅遊及科技公司董事馬軼超競逐，成為選前焦點，然而投票率呈從高開放緩局面。截至今日（7日）下午2時30分，投票率為59.54%，與2021年截至下午2時30分數據相比，低約7個百分點，當中已包括本屆提早一小時投票，投票率增長情況圖表呈「交叉」互換局面。



截至12月7日下午2時30分，旅遊界功能界別投票率為59.54%，與2021年截至下午2時30分數據相比，低約7個百分點。（2025立法會換屆選舉網頁）

旅遊界功能界別投票率高開，在上午9時30分時，旅遊界投票率為20.23%，較上一屆高近10個百分點，當中有12.72%是於上午7時30分至8時30分的今屆提早一小時投票時段內投票。然而，兩屆差距近下午逐步收窄，至12時30分變成相若，到下午2時30分，投票率為59.54%，與2021年截至下午2時30分的66.67%相比，低約7個百分點。

11月20日，政府舉辦旅遊界選舉論壇，候選人江旻憓、馬軼超出席。（資料圖片/羅國輝攝）

社福界上屆投票率最低 今投票7小時22.06%已超上屆最終

至於上屆選舉投票率最低的功能界別、只有19.41%的社會福利界，今屆由方富輝、朱麗玲及陳文宜競逐。這個屬個人票的功能界別，今屆展現強勁動員力，至下午2時30分、即投票了7小時一半投票時間未到，投票率已達22.06%，超越上屆選舉最終投票率。