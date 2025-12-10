立法會選舉｜梁君彥工業界交棒黨友黃永威　寄語虛心學習服務市民

立法會選舉結束，經民聯青委會副主席黃永威當選為工業界（第一）議員，該界別交棒的立法會主席梁君彥今天（10日）寄語黃永威要虛心學習。黃永威表示，上任後首要工作為明年二月的財政預算案建言，另外跟進大埔宏福苑災情，會聆聽工業界和社會不同階層的意見



12月10日，工業總會主席林世豪、名譽會長梁君彥、工業界（第一）議員黃永威及一眾工總領導層會見傳媒。（潘耀昇攝）

12月10日，本身是工業總會名譽會長的立法會主席梁君彥，與其工業界（第一）界別交棒的經民聯黃永威會見傳媒。（潘耀昇攝）

梁君彥工業界交棒黨友黃永威 寄語虛心學習服務市民

梁君彥下午在工總活動上會見傳媒時表示，做議員是一個責任，一定要虛心去服務選民，包括工業總會所有會員，但最重要都是以整體香港市民為依歸，令市民得益。

有人認為是尊貴的議員，但是一定要虛心去服務他的選民 梁君彥

他認為，工業界（第一）議員要優先跟進明年發表的財政預算案，關乎工業界及香港市民利益，故工總主席與理事會將討論建議，並撰寫意見書，希望香港經濟好，市民生活改善，形容「香港機遇大把」，工總將繼續造福業界。

12月10日，工業總會主席林世豪、名譽會長梁君彥、工業界（第一）議員黃永威及一眾工總領導層會見傳媒。（潘耀昇攝）

12月10日，本身是工業總會名譽會長的立法會主席梁君彥，與其工業界（第一）界別交棒的經民聯黃永威會見傳媒。（潘耀昇攝）

接班人黃永威：上任首要處理財政預算案、大埔災情

候任工業界（第一）立法會議員黃永威表示，明年上任後有數件事要首先處理，除了梁君彥提及的財政預算案，還有大埔災情工作協助政府，同時北部都會區發展都要追時間，產業布局發展加速。

他說，特首李家超早前已表明要改革，希望在系統上或一些地方上提出意見，為工業界及社會不同階層發聲。

12月10日，本身是工業總會名譽會長的立法會主席梁君彥，與其工業界（第一）界別交棒的經民聯黃永威會見傳媒。（潘耀昇攝）

工業總會主席林世豪表示，會員在大埔火災後有力出力、有錢出錢，希望做好改革，避免再發生同類事件。（潘耀昇攝）

工總主席林世豪：會員在大埔火災出力、出錢

工業總會主席林世豪表示，會員在大埔火災後有力出力、有錢出錢，希望做好改革，避免再發生同類事件。另外，針對香港經濟發展方面，他期望未來可以有更多支援，助香港企業出海，或面對粵港澳大灣區龐大市場。他深信，在中美貿易戰休戰情況下，香港未來會更好。