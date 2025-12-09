立法會選舉｜新舊議員「大曬冷」表態　協助宏福苑火災善後

立法會換屆選舉結束翌日，第七屆及第八屆立法會議員今日（9日）在立法會會見傳媒，表態協助政府處理宏福苑火災善後工作。立法會主席梁君彥指，過去兩周全社會一心應對大埔火災，參選人全力支援善後工作的同時，選舉亦順利舉行，他感謝政府同時辦好兩件事。未有出席的議員包括第七屆的香港新方向張欣宇、新民黨選委界江玉歡、新民黨新界東南林素蔚等。



立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員於今日（9日）會見傳媒。（夏家朗攝）

梁君彥：新一屆議員要以專業和人脈 助政府處理火災善後

梁君彥指，第八屆立法會選舉順利選出90位愛國愛港、德才兼備的議員，形容是良性競爭下的優質選舉，新一屆議員背景各異，將帶著中央和特區的期望進入議會。應對大埔宏福苑火災，他希望議員以專業和人脈，與特區政府處理千頭萬緒的工作，舉例審批撥款和審議法例，令市民安心。他強調，新一屆議員要與港府攜手並肩推動改革，並融入國家發展大局。

葉劉：退役資深議員將全力協助新議員

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，第八屆立法會選舉順利舉行，尤其是地方選區選民做到和平有序投票。葉劉稱，很高興接棒港島西的黨友陳家珮加入第八屆議會，證明選舉機制可以成功推動新老交替，希望新議員透過抱負和專業知識反映民意、協助政府處理火災善後工作，落實「十五五」規劃，並指作為退役資深議員，會全力協助新成員工作。

新民黨主席葉劉淑儀表示，作為退役資深議員，會全力協助新成員工作。（夏家朗攝）

卜國明談火災善後：要完善監管執行機制

新任工程界議員、土木工程處前處長卜國明表示，感謝工程界和社會各界支持信任，明白權力越大責任越大，他肩負工程界責任，將理性務實的精神轉化爲切實可行的行動，期待和議會同事、政府和市民合作，將專業知識轉化為政策效能；宏福苑火災善後工作上，希望完善監管執行工作。

新任工程界議員卜國明形容今屆立法會是良性競爭下的優質選舉。（夏家朗攝）

陳克勤冀跨政團處理宏福苑善後工作

連任的新界東北議員的民建聯主席陳克勤表示，過去一段時間市民被大埔宏福苑大火刺痛內心，很多議會同事以自己方式關心和支援災民。

他指政府首階段救災工作很妥善，新一屆議員要更好配合政府，在法治上發揮更好作用，又稱近日接觸逾千災民，發現他們最關心重建家園，希望議員就重建選址、重建方法及制度改革，跨越政團合作，避免制度和法律漏洞、悲劇重現。

民建聯主席陳克勤指政府首階段救災工作很妥善，新一屆議員要更好配合政府，在法治上發揮更好作用。（夏家朗攝）