立法會選舉｜貼士贈江旻憓？葉劉：佢好紅好多人幫　唔使我畀意見

立法會選舉其中一個焦點，是「微笑劍后」江旻憓「空降」旅遊界，取得131票當選立法會議員。與江旻憓同屬校友的新民黨主席葉劉淑儀今天（10日）被問到有何貼士給予江旻憓，她說多年前大家曾在立法會見面，不過笑言「佢宜家好紅啦，紅人嚟嘅，我諗好多人幫佢，都唔使我畀咩意見」。



2014年11月，江旻憓拜訪葉劉淑儀。（葉劉淑儀Facebook相片）

江旻憓在立法會選舉中以131票，力壓僅23票的對手觀塘區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超，當選新一屆立法會旅遊界議員。江旻憓在巴黎奧運會勇奪金牌後回港，告別全職劍擊運動員生涯，去年8月加入香港賽馬會，目前是對外事務經理，參選旅遊界時以「賽馬旅遊」闡述與旅遊界的聯繫。

12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，圖為葉劉淑儀。（羅國輝攝）

貼士贈江旻憓？葉劉：佢好紅好多人幫 唔使我畀意見

江旻憓的校友葉劉淑儀今天（10日）在商台節目中，被問到有何貼士給予江旻憓，她說江仍是學生時，曾到立法會辦公室與她合照，第一感覺是「佢好高」，及後已未有來往，只是校友身份。

佢宜家好紅啦，紅人嚟嘅，我諗好多人幫佢，都唔使我畀咩意見。 葉劉淑儀

葉劉淑儀曾指，江旻憓獲得中國人民大學碩士學位，在香港完成法學專業證書課程後，很適合加入法律界，相信憑藉她的智慧和韌性，如果她選擇入行，將是法律界之寶。

新民黨會否「收購」下屆議員？

新民黨近月有兩名議員入黨，分別是新界東南現屆議員林素蔚及選委界議員江玉歡，葉劉淑儀被問到會否「收購」下屆的議員，她未有正面回應，希望新民黨會與新議員有合作。她又說，會連同棄選的副主席黎棟國、容海恩繼續出席黨團會議，傳承經驗。