黎智英案判決｜英外相促放人　外交部：反對公然詆譭抹黑香港司法

壹傳媒創辦人黎智英涉違反香港國安法，高等法院今日裁定其三項控罪全部成立。英國外相顧綺慧譴責針對黎智英的起訴帶有政治動機，呼籲立即釋放他。在北京，外交部表示，中央政府堅定支持特區政府依法維護國家安全、懲治危害國安的犯罪行為，對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示強烈不滿和堅決反對。



12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（廖雁雄攝）

外交部發言人郭嘉昆回應黎智英被裁定有罪時說，香港是法治社會，中央政府堅定支持特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行爲，中方對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示强烈不滿和堅决反對。

郭嘉昆表示，香港特區司法機關依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙。他強調，有關司法案件純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，避免發表不負責任的言論，亦不能以任何形式干預香港司法、干涉中國內政。

黎智英案今早裁決時，多個西方國家駐港外交官到場旁聽。英國外相顧綺慧在官方社交平台發文指黎智英被起訴帶有政治動機，英方持續呼籲立即釋放黎智英，並讓他接受所有必要的治療以及全面獲獨立專業醫護協助。

特區政府發言人今日較早前指出，黎智英案審訊過程公開、公平、公正，法庭清楚表明黎並非因其政治觀點或信念受審，黎智英羈押期間得到適切待遇及醫療照顧，外部勢力攻擊抹黑不攻自破。