立法會換血版塊「甩皮甩骨」　單頭、細黨醞釀另起爐灶｜政圈風聲

立法會選舉結果塵埃落定，90名議員之中40人是「新丁」，有政黨或政團背景的繼續佔多數，達49人。不過，今屆不少議員是「單頭」或 「一人黨」，晉身議會單打獨鬥並不容易，尤其每個立法會事務委員會的上限為20人，唯有拉攏友好聯手分工合作加入委員會，現屆不少議員出於戰略考慮「埋堆」或自行組隊，例如「G19」、「C15+」、「A4」。



棄選潮加上多人落選，立法會大換血各版塊「甩皮甩骨」，如「G19」變「G10」，召集人也棄連任。政圈耳語，霍啟剛或有機會繼承召集人。本身是生還者的「C15+」召集人陳紹雄表明會邀新議員合作，不過據《香港01》了解，部分議員醞釀另起爐灶，如6名選委界議員變成「F6」加強合作，成員包括該界別「票后」陳凱欣、管浩鳴、吳傑莊、李鎮強、李浩然、林振昇。本身屬「拜票」手機群組，不過知情人士笑言群組齊集社福界、勞工界、創科界專家，有機會「升格」就特定議題合作。據聞，兩名交通背景的議員陳宗彝、林銘鋒都可能聯手。



立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員於今日（9日）會見傳媒。（廖雁雄攝）

立法會勢力版圖重組

新一屆立法會勢力版圖重組，建制最大黨民建聯雖然直選跌票25萬，兩名議員九龍東顏汶羽、會計界黃俊碩「落馬」，但議席較上屆進帳多一席，達20席。工聯會力保不失維持7席，但港島西郭偉强、新界西北陸頌雄雙雙「落馬」。

新民黨由6席減半變3席；經民聯由9席變8席；自由黨4席不變；實政圓桌成功交棒保著1席；勞聯維持2席；教聯會都佔4席；專業動力由0席變1席。

立法會「C15+」包括陳紹雄、劉智鵬、鄧飛、蘇長荣、陳月明、黃錦輝、朱國強、梁文廣、尚海龍、張欣宇、林素蔚、林筱魯、吳傑莊、江玉歡、楊永杰。（資料圖片）

「埋堆」或組隊加入事務委員會有優勢

根據《議事規則》，每個事務委員會的上限為20人，議員希望加入委員會最好先行「埋堆」或自行組隊，立法會秘書處會按每張名單人數分配相應委員會席位數量。現屆議會除了主要政黨，議會中也分成多個非政黨的聯手板塊，例如「G19」、「C15+」、「A4」。

立法會「G19」包括陳健波、廖長江、陳振英、謝偉銓、李惟宏、邱達根、姚柏良、霍啟剛、嚴剛、馬逢國、李浩然、周文港、洪雯、梁毓偉、陳沛良、陳曼琪、簡慧敏、譚岳衡等。（資料圖片）

版塊「甩皮甩骨」 霍啟剛成「G19」召集人被看高一線

棄選潮加上多人落選，立法會大換血各版塊「地震」，「G19」變「G10」、「C15+」變「C8+」、「A4」變「A2」。不少銀髮一族的「G19」，召集人謝偉銓棄選，成員也不乏滿70歲，如陳健波、廖長江、馬逢國也不連任，少壯派周文港、洪雯、梁毓偉及譚岳衡也棄選，黃元山早已「轉跑道」加入特首政策組。有人笑言，不少聯盟已「甩皮甩骨」。政圈耳語，若「G19」有意繼續組班，霍啟剛或有機會成為召集人。

「C15+」召集人生還者陳紹雄：擬邀新議員合作

「A4」也不例外，梁文廣、楊永杰兩人過渡至新議會，張欣宇、林素蔚兩人棄連任。「C15+」同樣走一半人，只有8人過渡至新一屆議會，當中的蘇長荣、陳月明、朱國強、尚海龍、張欣宇、林素蔚、江玉歡棄選。

唯一不同的是，「C15+」靈魂人物召集人陳紹雄是生還者。陳紹雄表示，會邀新議員合作，指如一個議員「單打獨鬥」，可能在推行政策或與官員商議時未必太有效率，但如有板塊凝聚不同專業人士，並涵蓋地區直選或功能組別等，相信能在推動政策研究、法律法規等不同方面有幫助。

第七屆及第八屆立法會議員12月9日在立法會會見傳媒，表態協助政府處理宏福苑火災善後工作。圖為（左起）李浩然、管浩鳴、吳傑莊、李鎮強、陳凱欣、林振昇。（廖雁雄攝）

單頭、細黨醞釀另起爐灶 「F6」群組強強聯手

據《香港01》了解，部分議員醞釀另起爐灶，如6名選委界議員變成「F6」加強合作，成員包括該界別「票后」主打醫療議題的陳凱欣、社聯主席管浩鳴、主打創科的吳傑莊、自由黨李鎮強、華潤高層李浩然、勞聯主席林振昇。本身屬「拜票」群組，不過知情人士笑言群組齊集社福界、勞工界、創科界、中資代表，有機會就特定議題合作。

當年的「C15+」命名都有一定含意，「C」是代表辦公室，加上當中大部分人在15樓辦公，所以加上「15」元素，「+」號代表他們有心為香港出力、給力，有正能量的意思，並寓意可能將來會有更多議員加入，事實上名單帶的嘅孫東，及後成為創新科技及工業局局長，同名單的林智遠成為審計署署長。

立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員會見傳媒。（廖雁雄攝）

一名知情人士透露，「F」可以代表「Friendship」，「6」代表有6名成員，源起是與立法會選舉有關。6人都是做了一屆選委界爭取連任的議員，形容「大家都熟」，故此可以互相支持「拜票」，畢竟選委界候選人要出席多場見面會，靠成員間互相提點。

另一名知情者表示並非聯盟，只是一個手機通訊群組，不過將來不排除可以合作，如簽聯署信或集體向政府就某特定議題發聲。若成形，有人推舉管浩鳴做領袖，李浩然、吳傑莊做副手。

立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員會見傳媒。（夏家朗攝）

兩交通背景議員或聯手

據聞，兩名交通背景的議員陳宗彝、林銘鋒都可能聯手。陳宗彝是冠忠巴士全資附屬公司中港通的董事總經理，林銘鋒則是招商局旗下香港明華船務董事長。

其實，現屆有部分版塊的源起，都是一個討論入伙立法會辦公室的通訊群組，再順勢商議加入事務委員會。「F6」升格為議會版塊，似乎不是遙不可及的夢。畢竟，人手可能好辦事。不過一個人「落單」獨鬥也非絕對劣勢，如實政圓桌田北辰、新思維狄志遠、法律界林新強、醫療衞生界林哲玄等，都加入相當數量的事務委員會。