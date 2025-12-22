行政立法關係｜葉劉：議員做「舉手機器」　會令官員忽略社會隱患

新一屆立法會即將履新之際，成功「交棒」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀寄語一眾新議員不要只做「舉手機器」，指行政與立法機關之間的關係應是既互相制衡又互相配合。



葉劉接受報章訪問時又透露，她本有意做多一屆才告別議會，但趁自己有精力做好交班好事。



立法會選舉2025，10月30日新民黨主席葉劉淑儀出席為下屆立法會接棒參選港島西的黨友陳家珮站台。（黃寶瑩攝）

交棒陳家珮符預期？ 葉劉：本打算最多做多一屆

今年立法會換屆選舉，一眾年逾70的議員接連棄選，其中以現年75歲的葉劉淑儀去留最受關注。葉劉接受《香港經濟日報》專訪時坦言，她本來打算最多做多一屆，但現時退出議事廳不感可惜，17年議會生涯亦沒有遺憾。

葉劉「欽點」選委界議員陳家珮代其競逐港島西直選議席，最終如願交棒，她形容：「既然陳家珮準備好了，趁自己有精力幫她循直選入立法會是好事。」

一國兩制如何不走樣？ 葉劉：香港應更自主向中央提建議

陳家珮早前接受《香港01》專訪時透露，葉劉交棒時唯一要求是「維護『一國兩制』不變形、不走樣」。葉劉解釋，這是國家主席習近平提出的要求，但要做好絕不容易。她認為，關鍵在於特區「自主多些」，更多地因應香港的定位、優勢提出建議，而不只是接受內地指示。她強調中央很開放去聽意見。

6月19日，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀完成與中央港澳辦主任夏寶龍的座談後，離開政府總部。（鄭子峰攝）

為新民黨籌劃下屆選舉 考慮染指功能界別議席

雖然葉劉個人成功交棒，但新民黨在新一屆立法會的議席由6變3，大幅萎縮。葉劉稱，不擔心人數減少會令新民黨在立法會受排擠。她用麻雀枱作比喻，指有立法會有些組合如「G19」、「C15＋」等一到換屆就要重新組合，「打完四圈就執位」，相比之下，新民黨是有群眾基礎的政黨，「走出街很多人認識」。

12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，主席葉劉淑儀率黨員見記者。（羅國輝攝）

葉劉宣布棄選時，表明不會退休。她形容自己仍有很多事情做，既要搞智庫，亦着手為新民黨籌備兩年後區議會選舉及四年後的下屆立法會選舉。她透露，新民黨會加強地區工作，也會考慮功能界別。

「獨立派」參政空間萎縮？ 葉劉：方國珊也靠自己爭取

第八屆立法會將於明年1月1日（下周四）起開始運作，隨着號稱「唯一非建制派」的新思維狄志遠退場，議事廳內再無「非建制」勢力。談及非建制以至「中間派」、「獨立派」的參政空間，葉劉認為，不應刻意為其提供位置，「你要選，就要自己去爭取」。

她以今次選舉的「票后」方國珊為例，指其「以前也很激」，「拿不拿到提名，睇表現嘅啫」。

候任立法會議員方國珊第六度參選終成功當選，她形容過往每次落選都是「逆境」，因為要投入大量資源，而她的「姑婆本」並不多。（廖雁雄攝）

葉劉曾做過問責官員，又有長達17年的議會經歷，談及目前的行政與立法關係，她直言立法會「配合到十足」，但都希望政府明白「我們都有一個制衡的角色」。

她強調，如果議員只做舉手機器，官員可能會覺得日子容易過一些，但警覺性也會倒退，甚至可能忽略了社會的隱患。