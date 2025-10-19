曾俊華：「七十從心所欲」不強求 唔會搞到自己谷氣｜政壇諸事町
撰文：文維廣
出版：更新：
半個月來，8名年屆70歲的立法會議員宣布「退下火線」，不競選下屆立法會，包括已經「官宣」的選委界馬逢國、航運交通界易志明、飲食界張宇人等，均說要交棒年青人。尚未公布連任決定的75歲新民黨主席葉劉淑儀，早前稱適當時候會宣布，又嚴肅地要求記者「唔好騷擾」，幾天後才回復笑容。
74歲的財政司前司長曾俊華今日（19日）在社交平台說，古人有言「七十從心所欲」，他自己都算幸福，「想做乜嘢就做乜嘢」。他說不強求好多事情，「唔會搞到自己谷氣」，未知是否意有所指呢？
曾俊華：七十從心所欲 唔會搞到自己谷氣
又到星期日，曾俊華例行在社交平台Facebook分享日常，他一向緊跟時事，今日則似乎意有所指近日七旬議員退選風波。他引述古言「七十而從心所欲」，坦言自己算幸福，可以順著想法，「想做乜嘢就做乜嘢」。
對好多事情，唔強求，隨遇而安，唔會搞到自己谷氣。
葉劉與曾俊華素來有火花
葉劉淑儀與曾俊華素來有火花，當年曾俊華辭職擬參選特首，葉劉曾批評他「做咗10年財政司司長都hea做」，指作為土地督導委員會主席但無成果，經濟增長卻遜於新加坡，「輸晒畀人」，10年內經濟發展「直頭下滑」。
籲年輕人做好迎戰AI的準備
曾俊華在Facebook又稱，上星期觀看年輕音樂人表演，大讚「聽出耳油」，續借題發揮呼籲年輕人，在AI時代不要「諗住可以一世打死一份工」，一些比較人性化的行業不容易被AI取代。
呢啲世界趨勢，遲早都會普遍咁喺香港發生，年青一代真係要做好「迎戰」嘅準備啦。
他又說，AI越來越能幹，可以取代很多初級員工，公司不但會減少對初級員工的需求，更加會減少培訓初級員工的投資，從而令新畢業生的市場需求大量減少。
