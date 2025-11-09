APEC明年深圳舉行　曾俊華：機會唔可以失㗎啦　爭取活動在港舉行

明年APEC（亞太經濟合作組織）峰會將於深圳舉行，將是中國第三次主辦APEC峰會。曾代表香港參與APEC峰會的財政司前司長曾俊華今天（9日）表示，香港應該要爭取相關會議或大型活動在港舉行，「機會唔可以失㗎啦」，稱如果香港可以抓緊機會，吸引國際眼球看到香港獨特之處，絶對可提升香港國際形象。



2025年10月31日，韓國慶州，圖為習近平與李在明於APEC峰會期間握手合影。（Reuters）

APEC明年深圳舉行 01消息：舉辦地點位於福田

國家主席習近平本月1日在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。行政長官李家超其後表示，對深圳主辦APEC峰會感到鼓舞，香港和深圳是兄弟城市，特區政府會全力以赴，支持、配合深圳舉辦會議。《香港01》早前獨家報道，會議舉辦地點位於福田區的香蜜湖國際會議中心。

事隔 12 年再次喺內地舉行，仲要喺咁近嘅深圳搞，我覺得香港應該爭取相關嘅一啲會議，或者大型活動喺香港舉行。 財政司前司長曾俊華

財政司前司長曾俊華表示事隔12年APEC峰會再次於內地舉行，更是位於很近的深圳，他認為香港應該爭取相關會議，或者大型活動在香港舉行。（資料圖片）

曾俊華：機會唔可以失㗎啦 應爭取大活動在港舉行

2014年北京APEC峰會，曾俊華當時以財政司司長的身份出席，他今天在Facebook表示事隔12年APEC峰會再次於內地舉行，更是位於很近的深圳，他認為香港應該爭取相關會議，或者大型活動在香港舉行。

機會唔可以失㗎啦。 財政司前司長曾俊華

曾俊華表示，APEC舉行期間，全世界焦點都會在主辦地，如果香港可以抓緊機會，做一些事去吸引國際不同地方人士的眼球，讓大家看到香港獨特之處，那麼絶對是可以提升香港的國際市場形象，形容「機會唔可以失㗎啦。」