楊何蓓茵回顧2025：公僕積極參加火災善後　全力支持立法會選舉

2025年步入尾聲，公務員事務局局長楊何蓓茵總結，今年公務員團隊全力支持、全程參與立法會換屆選舉、第十五屆全國運動會、啟德體育園開幕等重要事項；大埔宏福苑火災善後工作中，政府啟動「全政府動員」機制，短時間內動用了超過8千名公務員參與應急支援。楊何蓓茵稱，新的一年公務員團隊會積極為市民做實事，推動經濟的高質量發展，促進香港長期繁榮穩定，更好融入及服務國家發展大局。



大埔宏福苑11月26日發生五級火。（梁鵬威攝）

稱會與公僕全力支持火災善後工作

楊何蓓茵總結稱，大埔宏福苑火災發生後，公務員積極參加善後工作，包括迅速啟動「全政府動員」機制，短時間內已動用了超過8000名公務員，向受影響居民派發物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取回重要物品等。她表示，未來會和全體公務員全心全意、全力以赴支援善後的工作。

2025年立法會選舉（資料圖片／廖雁雄攝）

讚揚公僕展現團隊協作精神

立法會選舉方面，她指投入公務員人手是順利舉行的主要因素，舉例除了近4萬負責選務的公務員外，各部門還加派人手參與監察各基建設施、在公共設施設立服務站等。楊何蓓茵又表示，公僕在日常職務以外，全力參與第十五屆全運會、啟德體育園開幕，充分顯示「同一個政府」的團隊協作精神和文化。

她總結，無論新增任務如何艱巨，以至在推動改革的道路如何崎嶇不平，公務員團隊始終團結同心，迎難以上。新的一年，她會和公務員團隊積極為市民做實事，推動經濟的高質量發展，促進香港長期繁榮穩定，更好融入及服務國家發展大局。