Google熱搜話題人物2025｜江旻憓無懸念上榜　入10大政圈人還有她

新一屆立法會議員元旦（1月1日）上任，包括取得131票勝選的旅遊界立法會議員「微笑劍后」江旻憓。江旻憓名字自去年10月起傳她出選立法會，到她正式參選，一直有熱度。Google香港今日（6日）公布2025年度搜尋榜，彙整去年搜尋量飆升得最高的關鍵字，在「Google 香港 2025 年度熱搜本地話題人物」項目中，江旻憓上榜並無懸念，而此項目上榜政界人士，還有報名參選香港小姐並進入首輪面試、到翌日表示參加選美「非所有人能接受」而退選的民建聯西貢委任區議員莊雅婷。



2025年12月11日，江旻憓到立法會會議室上「雞精班」了解立法會運作。（資料圖片/廖雁雄攝）

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷2025年6月參選港姐，惹起政圈熱烈討論。（資料圖片/葉志明攝）

熱搜本地話題人物2025誰第一？

Google香港指，港人去年所關心的本地以至環球話題人物，涵蓋政壇人物、體壇精英、網絡創作者、以及新聞事件主角。其中，香港網球新星「黃澤林」於國際賽事屢創本港歷史佳績，登上「熱搜本地話題人物」榜首。

政壇人物方面，旅遊界立法會議員、2024年巴黎奧運金牌得主「微笑劍后」江旻憓，位列「熱搜本地話題人物」第五位。江旻憓在去年立法會提名期間，已暫停馬會職務，集中精力投入選舉工程。

江旻憓2025年12月9日出席新舊兩屆議員一同會見傳媒活動，與新任選委界議員、經民聯鄧銘心交談。（資料圖片/廖雁雄攝）

江旻憓是誰？江旻憓是哪界別立法會議員？

江旻憓宣布參選後引起社會輿論，有聲音質疑其沒有業界經驗。後續資料顯示，江旻憓回覆選舉主任解釋與業界關係，指自己任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向。

其實我同旅遊業一樣都經歷緊轉型，作為旅遊界候選人，我一定要懷住以客為本嘅真心，同埋對香港旅遊業嘅信念，我會繼續用運動員拚搏精神，推動香港旅遊業發展，讓「無處不旅遊」成為現實，帶動經濟，普惠民生。 ——江旻憓

11月政府舉辦的旅遊界選舉論壇中，江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，「同旅遊業一樣都經歷緊轉型」，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥，會繼續用運動員拚搏精神，讓「無處不旅遊」成為現實。

莊雅婷是誰？

至於另一登上「Google 香港 2025 年度熱搜本地話題人物」十大的政壇人物，就是排第8的莊雅婷。本身是西貢委任區議員的莊雅婷是今屆區議會最年輕議員，去年6月24日，莊雅婷報名參選香港小姐，進入首輪面試，隨即引起社會廣泛討論，有聲音質疑她參選時由議員助理陪同，會涉及公帑運用於私人事務。

莊雅婷為何退選香港小姐？

民政及青年事務局局長麥美娟當日表示對莊參選並不知情，並認為區議員需遵守履職監察制度及履行職務，而莊雅婷所屬政黨民建聯主席陳克勤則強調區議員需「履職盡責」。報名參選翌日，莊雅婷以參加選美「非所有人能接受」、「影響市民對區議會的觀感」為由，於宣布退選，麥美娟就表示樂見區議員以服務市民為優先。

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷2025年6月25日宣佈退出「香港小姐」競選。（資料圖片/陳順楨攝）

2025年香港有哪位本地話題人物？

1.黃澤林

2.五索

3.馬清鏗

4.試當真

5.江旻憓

6.潘浠淳

7.吳泳

8.莊雅婷

9.混血肥仔

10.張潤衡

