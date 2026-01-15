三大建制政黨「冧莊」中大校董　中大副院長「踩過界」做港大校董

中文大學和香港大學議員校董換人，立法會秘書處今日（15日）下午公布提名名單，建制內部已協調崗位，不用選舉角逐。中大議員校董方面，一如《香港01》早前報道，由工聯會鄧家彪連任，自由黨張宇人「過繼」飲食界梁進接班，民建聯陳恒鑌接替棄選劉國勳出任。



至於5名港大議員校董，分別是連任的經民聯吳永嘉、民建聯陳學鋒、選委界黃錦輝、連任的選委界李浩然、新民黨陳家珮。值得留意的是黃錦輝本身是中大工程學院副院長，今次「踩過界」做港大校董。



三大建制政黨「冧莊」中大校董

工聯會鄧家彪在上屆立法會結束前，都是中大議員校董。本身是中大校友的他，前年與自由黨張宇人及民建聯劉國勳推動中大校董會改組。張、劉兩人今屆雙雙棄選，建制派「班長」陳振英早前向《香港01》表示，一定有多於三人想做中大議員校董，故需要「協調」。

左起：鄧家彪、梁進、陳恒鑌。（香港01）

中大校董會有3名議員校董。中大由於不設校委會，校董會有監督實權，而非掛名榮譽性質，至於港大本身有校委會，已在校政上發揮主要作用，故外界目光落在中大議員校董席位花落誰家。

自由黨議員中大校董會佔兩席

建制派內部經協調後，終繼續由三大建制政黨「冧莊」中大議員校董。其中，張宇人「過繼」飲食界梁進接班，曾任科大校董的民建聯陳恒鑌接替棄選劉國勳出任。自由黨法律界陳曉峰本身是中大校董，只不過並非議員互選產生，但總的來說自由黨在中大校董會佔兩席。

中大副院長「踩過界」做港大校董

至於5名港大議員校董，分別是連任的經民聯吳永嘉、民建聯陳學鋒、選委界黃錦輝、連任的選委界李浩然、新民黨陳家珮。值得留意的是黃錦輝本身是中大工程學院副院長，今次「踩過界」做港大校董。

黃錦輝早前向《香港01》表示，原本有意選中大議員校董，惟諮詢中大後獲答覆稱存在利益衝突，故他最終放棄並選擇報名港大議員校董，引述港大回覆他指不存在利益衝突情況。

中大校董會。（資料圖片／黃浩謙攝）

或兩年為期輪流擔任

消息指，建制內部或希望「輪流坐莊」，即以兩年為期，讓有意者輪流擔任中大議員校董。對於特定政黨瓜分校董之位的觀感，有議員表示不認同，指「唔會特別去政黨搵人出嚟」，若多個報名人士都屬同一政黨，「理論上要均勻，到時先分」。