孫東訪問泰國曼谷　推廣香港創科優勢冀加強合作

新科技及工業局局長孫東周三（28日）繼續訪問泰國曼谷，向當地創科界推廣香港的優勢和龐大潛力，以期加強兩地在創新科技領域的合作。他出席了由香港駐曼谷經濟貿易辦事處、香港貿易發展局、投資推廣署和泰國香港總商會合辦的「構建長遠增長與韌性：香港作為科技、創新與投資戰略樞紐」晚宴研討會，也到訪了正大集團等機構。他預定周四（29日）轉往馬來西亞吉隆坡繼續訪問行程。



出席晚宴研討會推介香港

孫東出席「構建長遠增長與韌性：香港作為科技、創新與投資戰略樞紐」晚宴研討會時，向泰國創科社群發表專題演講。他表示，泰國近年在加強數字基建、培育初創企業、推動智能製造，以及在促進醫療科技、農業科技和綠色科技等特定領域取得顯著發展。這些發展與香港的優勢高度契合，為兩地經濟深化合作奠定了良好基礎。

孫東指出，香港的創新科技佈局以三大創科園區和五大重點研發機構為主體。他強調，隨着河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）去年12月正式開園，香港是泰國企業開拓中國內地市場的理想門戶。

與泰國部門交流 到訪正大集團

孫東上午到訪隸屬於泰國數位經濟與社會部的泰國數位經濟促進局，了解該局在推動數字經濟和創新發展的策略。雙方還就開展該局與香港科學園，以及河套香港園區的協作進行交流。

他亦到訪了以泰國為基地、業務組合高度多元化的綜合企業——正大集團，與集團管理層進行會談，了解集團在先進製造產業領域、旗下電訊企業True集團在數字基礎設施、人工智能、網絡安全，以及零售業務等發展與投資的最新佈局。

訪問瑪希隆大學、考察True數字園區

其後，孫東訪問瑪希隆大學科技與創新管理學院，並參觀前沿研究設施。雙方探討香港與該學院在聯合研究、技術轉移及孵化初創等方面合作的可能性。此外，孫東教授與泰國工業聯合會會面，就新型工業化和工業升級轉型方面的合作機遇交流。席間，他亦邀請泰國工業企業借助香港這平台，共同開拓粵港澳大灣區及國際市場。

孫東教授周二（27日）下午抵達曼谷後，隨即與泰國健康科技協會會面，了解該行業組織在推動數字醫療創新的工作。隨後曾考察True集團旗下的True數字園區，了解園區在推動創科企業成長與技術落地的模式。他亦拜會了中國駐泰國大使張建衛，介紹港府在推動創科、新興產業及數字經濟等的部署，以及加強香港與泰國創科領域的合作交換意見。