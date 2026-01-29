支聯會案｜控方稱將傳召兩警供李卓人盤問　本周先放9小時影片

支聯會涉煽動顛覆國家政權罪案今（29日）續，辯方透露將於中段陳詞階段，處理共謀者原則的爭議。控方讀畢承認事實後，法官關注本案除了證物警員，控方似乎沒有甚麼事實證人。控方稱暫時只會傳召2名警員供李卓人的律師盤問，惟兩證人本周不在港，遂先播放共逾9小時的影片。



3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

前支聯會主席李卓人(左)不認罪受審，副主席何俊仁早前已認罪候判。（資料圖片）

支聯會案在西九龍法院(暫代高等法院)審訊。

辯方稍後才處理謀者原則的證據

控方早前擬引用共謀者原則舉證，控辯雙方昨就此閉門商討。代表李卓人的大律師沈士文今指，認為控方就共謀者原則列出的證據，無助於推進控方案情，亦與開案陳詞播放的「精華嘅精華（影片）」大同小異。沈提議在中段陳詞階段才處理相關證據的呈堂性問題。

控方不指控支聯會是共謀者

法官李運騰同意，因控方須舉證完畢，有表面證據顯示有共謀存在才能引用共謀者原則，遂暫時擱置處理爭議。沈補充會保留反對呈堂權利。庭上透露，控方不指控支聯會是共謀者。

有人以支聯會名義開設社交媒體帳戶

承認事實指，有人以支聯會名義，開設YouTube頻道、六四紀念館、推特帳戶和六四記憶人權博物館網站。警方在相關網站截圖紀錄。在搜證時，警方在六四紀念館檢取了USB記憶棒、有支聯會標誌的外置硬碟、逾百件T恤、38本612人道支援基金年度報告、展板、杯子、毛巾、環保袋、明信片、透明膠捐款箱、文件夾等物品。

代表支聯會的資深大律師林芷瑩表示，僅同意有人以支聯會的名義開設涉案帳戶，控方須證明支聯會有何聯繫，而法庭最終須裁定該些帳戶是否由支聯會擁有和操作。李官補充，支聯會身為法人，法庭須考慮「指導意志」問題，即其董事的意志是否等同法人的意志。

控方會播9小時影片

控方讀畢承認事實後，法官李運騰關注傳召證人事宜，除了搜證警員外，「似乎你地冇咩事實證人嘅」。控方回應稱，暫時只會傳召2名警員供李卓人的律師盤問，惟兩證人本周都不在港，遂播放影片，總長度為9小時10分鐘。

聆訊繼續。

案件編號：HCCC155/2022