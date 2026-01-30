預算案2026｜工聯會調查：市民最盼培育人才、加強醫療及退休保障

工聯會今日（1月30日）公布一項關於市民對2026-27年度《財政預算案》期望的問卷調查結果。逾五千份有效問卷結果顯示，在經濟、社會民生及勞工三大範疇中，「培育本地人才」、「醫療衞生」及「加強退休保障、促進中高齡就業和加強就業支援」分別成為受訪者的首要關注，工聯會立法會議員對此提出不同建議。工聯會會長、立法會議員吳秋北指，將根據調查結果提出多項政策建議，於下周一（2月2日）向財政司司長反映。



工聯會會長吳秋北將於下週一（2月2日）與財政司司長會面時，反映問卷調查結果，提出財政預算案建議。（工聯會fb相）

經濟：人才培育為首務 倡北都建創科實訓基地

經濟方面，超過七成受訪者最關注「培育本地人才」。勞工界立法會議員李廣宇建議政府加強產學對接，例如在北都建立創科實訓基地，並推行重點產業定向培訓及「實習－預聘」機制，並建議政府提供資源支持學生及在職人士進行職涯規劃。

此外，有五成受訪者關注「打造香港品牌」與「地區經濟」，新界西南立法會議員陳穎欣建議推出專項計劃資助香港老品牌升級發展，擴大海內外市場，資助企業發展工業旅遊。並建議政府大力發展「區區有旅遊」，資助本地品牌升級，並放寬小販牌照和貨品種類限制，利用智能技術及青年創業項目活化公眾街市空置攤檔，激活地區經濟。

勞工：落實低收入代供強積金 延再就業津貼助中高齡就業

勞工政策方面，「加強退休保障」、「促進中高齡就業」及「加強就業支援」最受關注。選委界立法會議員黃國建議，政府應落實為低收入人士及自僱人士代供強積金，並調整供款上下限；將強積金欠供款納入破欠基金保障範圍；推出穩健回報且收費低廉的強積金計劃；放寬強積金法定以外累積供款用於置業。

勞工界立法會議員林偉江則建議延長「再就業津貼試行計劃」，並提高長生津入息限額，以釋放長者勞動力。

民生：籲醫療收費改革優化 自動豁免年齡降至65歲

在社會民生方面，超過七成受訪者視「醫療衞生」為頭等大事。勞工界立法會議員鄧家彪指出，隨着醫療收費改革實施，政府持續優化減免資格審批效率及減免安排，包括建議將自動豁免年齡下調至65歲，按年調整入息限額水平，並加快推行電子化申請審批，以減輕市民負擔。

調查亦發現，18至40歲青年人特別關注「房屋土地」及「支援在職家庭」。為此，陳穎欣建議推出「青年未來置業儲蓄計劃」，並透過稅務優惠鼓勵企業「親職假」及彈性工時等家庭友善政策。同時，建議每位0至3歲兒童的家庭每月發放＄2000育兒津貼，及引入「累進式」子女免稅額，按家庭兒童數目提供免稅額，以支持青年家庭，鼓勵生育。