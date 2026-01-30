安全帶｜盤點近年觸礁法例　易通行推遲　垃圾徵費、走塑無下文

強制巴士乘客配戴安全帶「實施」六日內，屢屢出現執行混亂，更引來條文爭議，運輸及物流局局長陳美寶最新承認「法律條文技術上有不足，未能反映立法原意」，宣布將刪除相關條文。



翻查資料，連同今次安全帶新規，現屆政府已有至少四次新法例「觸礁」情況。最廣為人關注的垃圾徵費，在爭議聲中多番押後，最終由「一定唔會褪」變為「無限期暫緩」，再變為「現屆政府不再推」，令歷經五屆政府的努力成果付諸一炬。「走塑」塑膠管制法案原定分為兩階段實施，但最終首階段一出即遇阻力，次階段至今仍實施無期。不停車繳費「易通行」系統，亦歷經波折，最終要延期三個月換時間，才成功推出。



2024年1月22日，環境及生態局局長謝展寰就公眾對指定垃圾袋的物料質疑作出回應。最終垃圾徵費措施在5月27日宣佈無限期擱置，一年後宣布現屆政府將維持暫緩。（資料圖片／廖雁雄攝）

歷經五屆政府的垃圾徵費，推行無期。（資料圖片）

蹉跎19年 垃圾徵費臨實施「暫緩」再變現屆政府不再推

垃圾徵費早於2005年由政府提出，時任環境運輸及工務局局長廖秀冬在「都市固體廢物管理政策大綱」表明，港人須為使用過和棄置的物品承擔責任，其後兩任環境局局長邱騰華、黃錦星都有經過多輪公眾諮詢，2018年向立法會提交草案。

2018年，環境局向立法會提交立法草案，2021年在建制派支持下獲立法會三讀通過，原定2023年底實施。但早在實施之前，社會已爭議不斷，當局最終以清潔業界人手不足為由，押後至2024年4月，後來在當年初政府又表示要在4月推行「先行先試」計劃，讓各界了解操作和細節，死線一再押後至8月。惟「先行先試」期間，指定袋住宅使用率僅兩成、居民反映擾民、收費太貴、前線清潔工處理違規垃圾令工作量大增，負評不斷。

最終政府在5月公布「先行先試」報告，集中交代種種「負評」和執行上的困難，宣布無限期「暫緩」措施，到2025年7月交代減廢進度。惟到了7月，當局連交代都再推遲，到9月底才宣布，現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費，稱除了民意外，「全球貿易戰」、「地緣政治局勢日趨複雜的背景」，令香港作為國際金融和貿易中心面臨多重挑戰，均是社會不支持現階段推動垃圾徵費的原因。就此，歷經五屆政府的垃圾徵費，推行無期。

2024年4月25日，環境保護署邀請4間環保餐具供應商展示產品，有供應商示範用竹刀鋸扒時，用以輔助的竹叉因設計問題兩度斷開，不過最終仍成功將肉扒鋸開。（資料圖片／盧翊銘攝）

2024年4月25日，環境保護署邀請4間環保餐具供應商展示產品，供業界及市民參考。（資料圖片／盧翊銘攝）

「走塑」兩階段僅走一半 謝展寰稱次階段無代替品難強推

香港社會對「走塑」的討論已醞釀已數十年。環保署早年推行過多項《減廢約章》，鼓勵商界自願減少派發即棄餐具。然而，由於缺乏法律約束力，成效被環保團體批評為「無牙老虎」。政府2019年邀請可持續發展委員會展開「管制即棄塑膠公眾參與」，超過九成市民支持政府立法管制。環境局隨後於2021年推出公眾諮詢，及後在2023年通過《產品環保責任（修訂）條例草案》。

法例通過後，管制分為兩個階段，首階段於2024年4月正式實施，禁止食肆提供發泡膠餐具、膠飲管、膠攪拌棒及膠刀叉匙等，首六個月為「適應期」，不會執法，但其間極差的「用家體驗」四起，包括紙吸管浸泡後變軟無法使用、紙羹在熱湯中融化變形、木刀難以切割食物等。

原定計劃中，第二階段管制包括禁止提供膠杯、膠碗、膠飯盒等外賣容器，於2025年實施。然而，隨着垃圾徵費在2024年中「無限期暫緩」，「走塑」次階段的命運亦隨之改寫。2024年10月，首階段適應期結束，當局談及第二階段何時落實時，口風已明顯轉變。環境及生態局局長謝展寰多次表示，不會為次階段訂立硬性時間表。

至2025年8月謝展寰在電台節目表示，第二階段「走塑計劃」存在實際困難，未有代替品，難以強制推行。至此，原定2025年全面「走塑」的目標，與垃圾徵費一樣，落實無期。

易通行原定2022年2月底實施，但到該月中，全港80萬架領牌車輛當中，當局僅向約一半車主派發車輛貼，最終政府承認解釋及宣傳工作上有不足，押後至5月實施。（資料圖片／羅國輝攝）

時任運輸署署長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

車輛貼「缺貨」拖慢易通行 羅淑佩承認解釋及宣傳工作不足

為了改善本港行車隧道收費廣場的擠塞問題，政府早於2017年提出不停車繳費服務系統（易通行），讓駕駛者無需停車即可繳付隧道費。相關法例於2021年獲立法會通過，當局當初計劃在2021年將藍隧道通車時實施。然而，將藍隧道最後豁免收費，之後政府改為訂於2022年底在青沙管制區實施。

惟到年底，因全球疫情、供應鏈、生產及物流等因素影響，「車輛貼」晶片未能如期抵港，當局仍未能派發車輛貼，當局遂宣布改於2023年2月底實施易通行。不過到該月中，全港80萬架領牌車輛當中，當局僅向約一半車主派發車輛貼，辦理申請的「易通行」客服中心連日來大排長龍，亦有的士業界批評申請安排混亂。

最終，時任運輸署署長羅淑佩承認在解釋及宣傳工作上有不足，又展開一系列補救措施，增加服務中心及諮詢站的人手，並宣布將實施日期押後至5月，最終易通行才得以推行。事後，羅淑佩向傳媒承認，事件令她有人生中頗大的挫敗感。

《香港01》當時分析，「易通行」一波三折的核心原因，在於《道路交通（繳費貼）規例》雖然早於 2021 年生效，但法例並無就汽車必須展示繳費貼的關鍵條文，在憲報訂下實施日期，而運輸署行政上亦無鼓勵車主申領，更甚是無「車輛貼」車輛一樣可過隧道，限期內補交隧道費即可，最終導致「車輛貼」申請率低迷。