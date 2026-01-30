巴士安全帶爭議｜被問法例怎解讀？草擬是否有錯？林定國沒有回應

強制戴安全帶新例周日（25日）起生效，立法會前議員江玉歡周四（29日）在社交媒體發文指，目前相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即該日期之前登記的巴士即使配有安全帶，乘客倘不戴亦不會負上刑責，其說法引起廣泛討論。



運輸當局至今未有回應，律政司司長林定國今日（30日）出席立法會一個委員會會議後被記者追問：「司長，請問政府怎樣解讀安全帶法規？寫的時候是否有漏洞？政府文件有無出錯？」惟林定國未有任何回應。



律政司司長林定國被追問草擬法例時是否有出錯，但他未有任何回應。（廖雁雄攝）

陳曉峰：條文「不太清晰」 有待當局澄清

法律界立法會議員陳曉峰今早在電台節目中表示，若按照字面解讀，《道路交通（安全裝備）規例》8AB條適用於今年1月25日或之後首次登記的巴士，而相關條文目的是規管巴士而非乘客。他認同，乘搭此日子前登記的巴士是否需要配戴安全帶，條文寫法並不太清晰，有待當局澄清。

立法會前議員江玉歡在社交媒體發文指，目前相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即該日期之前登記的巴士即使配有安全帶，乘客倘不戴亦不會負上刑責。（梁鵬威攝）

田北辰：只限新登記巴士或違立法原意

去年有份審議通過這項法例的前立法會議員田北辰則認為，若配戴安全帶要求只限於今年1月25日或之後登記的巴士，可能跟立法原意有出入。田北辰接受電視台訪問時稱，作為議員，他「只看政策」。他分析，乘客搭巴士時「點會知道巴士幾時登記」，所以基本上立法原意是要求1月25日後登記的巴士一定要裝，之前登記的則不一定，但對乘客要求則是，凡是巴士有安全帶，就要配戴。

1月25日，強制佩戴安全帶的新法例生效。（資料圖片/廖雁雄攝）

