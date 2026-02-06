預算案2026｜實政圓桌倡增發債籌2400億建鐵路　推累進子女免稅額

2026年度財政預算案將於本月25日發表，實政圓桌召集人田北辰及議員莊豪鋒昨日（2月5日）向財政司司長陳茂波提交預算案建議，共有21項。面對本港經濟結構轉型及周邊城市競爭，實政圓桌重點建議政府打破財政保守思維，將借貸比率上限提升至20%，預計可額外籌集約2,400億元資金，專款專用於興建「洪欣鐵路」及屯門沿岸鐵路，以基建帶動長遠發展。此外，針對中產及基層壓力，實政圓桌提出自住物業免差餉及大幅提升子女免稅額等惠民措施。



直面「三高」困局 北都作改革試點

實政圓桌在建議書中指出，香港正受制於「租金高、人工高、物價高」的結構性「三高」問題，加上深圳等地的高性價比消費模式衝擊，本港競爭力備受考驗。田北辰認為，香港不能單靠低價競爭，必須推動民生產業向「高增值」轉型。

該政團建議將北部都會區視為「特區中的特區」及改革試驗基地，利用高科技產業群帶動周邊經濟，將高物價轉化為高品質體驗，以挽留跨國企業及本地消費力。同時，香港應利用「背靠祖國、聯通國際」優勢，向中央爭取關鍵業務的專屬權，鞏固香港獨特地位。

倡發債比率增至20% 建兩條新鐵路

在財政資源方面，實政圓桌指出本港現時債務佔GDP比率僅約12%至16.5%，遠低於日本、新加坡及美國等先進經濟體，建議政府將發債比率提升至20%，可多籌集約2,400億元。

該筆資金建議直接用於解決新界西北交通樽頸，包括盡快興建連接前海、洪水橋至欣澳的「洪欣鐵路」，以及屯門沿岸鐵路。田北辰強調，新鐵路不應只由屯門接駁至市區，更應透過「洪欣鐵路」直達欣澳轉乘東涌綫，並連接深圳前海，形成跨境戰略通道，配合未來新界西北新增的數十萬人口及大灣區融合需求。

紓緩「窮中產」壓力 寬免首個自住物業差餉

針對市民經濟壓力，實政圓桌形容部分市民為「窮中產」，建議多項稅務寬免。其中包括建議寬免業主首個自住物業差餉，每季上限2,500元；將薪俸稅寬減上限由1,500元調升至4,000元，以及將個人免稅額調高至183,000元。

實政圓桌召集人田北辰（左）與立法會議員莊豪鋒（右）向財政司司長陳茂波（中）提交財政預算案建議。（田北辰facebook）

為鼓勵生育，實政圓桌提出引入「累進式子女免稅額」，建議首名子女免稅額增至18萬元，第二名增至36萬元，第三名及其後子女更大幅增至54萬元，以鼓勵市民生兒育女。

優化醫療收費 藥費改以一星期為單位

醫療方面，針對公立醫院藥費改革後出現的收費爭議，實政圓桌建議將藥物收費單位由「每四星期」改為「每一星期」，避免病人因獲處方六星期藥物卻被收取八星期費用，造成不公及浪費。此外，亦建議簡化醫療費用減免程序，並放寬門檻至涵蓋領取長者生活津貼的長者。

倡大欖隧道非繁時免費 外勞比例掛鈎失業率

交通政策方面，圓桌重申大欖隧道應跟隨其他政府隧道原則，在非繁忙時段免收費，除非免費會導致塞車才作收費分流。田北辰批評政府在汀九橋非繁忙時段未飽和的情況下堅持收費，不符合「用者自付」原則。

勞工政策上，實政圓桌支持輸入外勞但需設動態調整機制。建議將本地員工與外勞比例由現時「一刀切」的2:1，改為與該工種失業率掛鈎；若某工種失業率高企，應收緊比例至3:1或4:1，保障本地人就業。