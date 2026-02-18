lan歌迷羅淑佩坦言做局長「不便追星」　58歲渴望退休專注愛好

眾所周知，文化體育及旅遊局局長羅淑佩是男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷，早幾年被野生捕獲在公餘時間探Ian班。羅淑佩近日在商台節目談及Ian，她說擔任局長後不方便「追星」，不過早前曾與偶像lan同場工作，分別擔任活動的表演及頒獎嘉賓，大家有打招呼，但強調「不會用工作時間追星」。



回顧近36年的公務生涯，羅淑佩形容自己一路晉升「蒙恩無慢過」，但同時透露現年58歲的她盼望「好快退休」，享受個人生活。對於未來會否留任，她強調須由中央決定，現階段將專注完成餘下任期。



擔任局長後不便「追星」：見到會打招呼

羅淑佩在近日播出一連四集的商台節目《又係時候同一天講再見》，接受本身是《晴朗》主持的陳志雲訪問。她笑言擔任局長後不方便「追星」，又澄清在任房屋署署長時在機場被拍到「追星」，稱並非獨自「追星」，而是有朋友同行。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩是「MIRROR」成員陳卓賢的歌迷。（夏家朗攝）

避免邀請陳卓賢出席政府活動？羅淑佩：同事決定人選

被問到會否因此避免邀請陳卓賢出席政府活動時，她表示通常交由同事決定人選，自己不會指定。她提到，二人在剛過去的「浪琴香港國際馬術盛典2026」中曾同場擔任嘉賓，「大家都很專業，見到當然會打招呼，但不會用那個（工作）時間追星」。

羅淑佩是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷，2023年仍是運輸署署長時，接受商台

《在晴朗的一天出發》主持訪問，提到MIRROR另一成員呂爵安（Edan）電召的士的不快經歷時，自爆自己「我唔係『爵屎』（意指Edan的支持者），我係『Hellosss』嚟嘅。但我多謝Edan，非常多謝Edan。」至於為何喜歡Ian，羅淑佩當時大讚Ian聽媽媽的話「唔揸快車」，又說：「呢個小朋友實在太好啦，除咗識作曲又打過港隊排球，應該支持吓！」

港足前主帥韋斯活（夏家朗攝）

球迷身份發文評韋斯活 事後「自我檢討」免誤解干預足球

除了是Ian歌迷，羅淑佩亦是資深足球迷。在香港足球代表隊無緣晉級2027亞洲盃決賽周後，她曾在社交媒體以球迷身份發文，表示與時任主教練韋斯活的看法有差異，需要研究反思。她事後為此「自我檢討」，坦言作為問責官員需要作出犧牲，並稱若知道帖文會引發「政治干預足球」的誤解，她一定會避免。

58歲羅淑佩渴望退休旅行、唱歌、教會事奉

羅淑佩回顧近36年的公務員生涯，形容自己一路晉升「好蒙恩無慢過」，不過指前期仍是「跟大隊」，在2020年後升任運輸署署長後「可能大家感覺快點」。

羅淑佩於1989年加入政府，歷任多個部門要職，並在2024年底接替離任的楊潤雄出任文體旅局長。她表示當初接受任命時曾考慮自己是否適合，並坦言現年58歲的她希望「好快退休」，渴望在退休後能有時間悠閒地逛博物館、旅行、唱歌或從事教會事奉。

對於未來會否留任過渡至下屆政府，羅淑佩表示這並非她個人可決定之事，需由中央任命。（資料圖片）

願以任何方式繼續服務香港？羅淑佩：要做得嚟先得

對於未來會否留任過渡至下屆政府，羅淑佩表示這並非她個人可決定之事，需由中央任命。她強調現階段會專注做好餘下一年零四個月的任期工作，並稱服務香港有許多方式，最重要是「腳步走得穩，每天做好每天的事」。當被問及是否願意以任何方式繼續服務香港時，她謹慎回應：「要做得嚟先得」，並重申退休的意願。