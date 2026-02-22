露營亂象｜漁護署9日內26宗執法　擬下半年諮詢引入預約制及收費

農曆新年期間不少內地客來港露營，西貢鹹田灣及鄰近的西灣據報一度超過600個帳篷，有人非法生火、隨地拋棄垃圾。前議員江玉歡質疑有否嚴格執行規管露營等法例，「對於隨地棄置垃圾的，我們有冇懲罰他們的？」她提出參考其他城市做法供參考，包括加強執法、行配額制、登記住址以便追責等。漁護署今天（22日）表示，正考慮應否引入預約制及收費等，下半年諮詢立法會，強調打擊違法行為，提高阻嚇力，對待所有訪客都一視同仁。



2月22日，鹹田灣營地情況。（漁護署FB）

漁護署：黃金周開始按計劃巡邏執法

漁護署表示，十分關注當有大量訪客到訪時，如何保護西貢東郊野公園熱門景點及露營地點的生態環境，提到早農曆新年黃金周開始前已制定管理計劃。署方指，自2月14日黃金周一開始，漁護署就按計劃執行各項措施，安排人員在熱門地點宣傳教育、巡邏執法、保持場地清潔，並提醒營友露營禮儀及守則。食環署亦在鹹田灣公廁安排事務員值勤。

漁護署指示露營人士前往西灣指定露營地點。（漁護署FB）

漁護署：營地無出現嚴重破壞或失控

自從農曆新年黃金周開始至今，漁護署觀察西貢東郊野公園熱門景點及露營地點秩序及衞生情況，與計劃預計情況大致相若，並無出現嚴重破壞或失控情況。漁護署人員昨晚（21日）巡視西灣營地，並無發現有非法露營情況。

2月22日，鹹田灣營地情況。（漁護署FB）

今早（22日）漁護署在鹹田灣、西灣及浪茄灣營地實地視察，形容露營人士遺下的衛生情況及秩序都符合預期，並無出現嚴重破壞問題。另一個熱門地點東壩一帶環境衞生及人流管理，漁護署形容亦跟預期情況相若。

2月21日，西灣營地情況。（漁護署FB）

綠色和平2月18日實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四中午，西貢鹹田灣營地有人剛到紮營，有人執拾離開，沙灘可見留有垃圾。（梁鵬威攝）

擬下半年諮詢引入預約制及收費

漁護署指會繼續按計劃監察情況及執行所有管理措施至黃金周完結，不過，署方正就轄下熱門景點長遠管理策略研究，加上參考今次黃金周經驗，考慮各種改善方法，包括應否引入預約制同收費等，計劃下半年諮詢立法會。