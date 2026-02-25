預算案懶人包｜退稅$3000　免稅額獲調高　中產一家四口年慳過萬

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案，去年大幅度「減糖」後，今年則稍為「加甜」，例如薪俸稅退稅上限3,000元，較去年多1,500元，而多項免稅額調高，包括基本免稅額由目前132,000元，增至145,000元。計一計數，中產一家四或年慳逾萬元！



對於四人家庭（夫婦二人+兩名子女）月入10萬元，假設這是一對夫婦的合計收入，且兩人收入比例接近，以便充分利用免稅額。同時假設夫婦選擇合併報稅（即選擇「個人入息課稅」或以夫婦其中一方作為納稅人並申索配偶及子女免稅額），這樣最能體現免稅額調整的「效益」。

派糖一、3000蚊減稅

港府寬減2025/2026課稅年度百分之一百薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元。夫婦合併報稅後，下一張稅單（處理2025/26年度收入）可以直接少交3,000元稅。

港府表示，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025/2026課稅年度最終應繳稅款反映，政府收入將減少約53億元。

派糖二、一家四口總免稅額增加46,000元

之後每年的稅單（由2026/27年度收入起）因為免稅額提高了，每年可以比現在少交近萬元稅。主要受惠於以下兩項調整：

上調免稅額 已婚人士免稅額 舊制：已婚人士免稅額為 264,000元 新制：已婚人士免稅額增至 290,000元 免稅額增加 26,000元 子女免稅額（兩名子女） 舊制：每名子女免稅額為 130,000元，兩名共 260,000元 新制：每名子女免稅額增至 140,000元，兩名共 280,000元 免稅額增加20,000元 總免稅額增加：26,000元 (已婚人士) + 20,000元 (子女) = 46,000元

因此，免稅額增加帶來的每年稅款節省為：46,000元 (增加免稅額) × 15% (標準稅率) =6,900元。總計在未來12個月內，將因上述兩項「派糖」合共節省約9,900元的稅款。

派糖三、供養父母免稅額增加5,000元

假設將雙方父母（合共四位）都計算在內，且他們全部符合60歲或以上的資格﹙非同住﹚，每名父母的基本免稅額增加5,000元，雙方父母合共四人20,000元，即再節省3,000元。

總計在未來12個月內，將因上述三項「派糖」措施合共節省約12,900元的稅款。