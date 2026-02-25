財政預算案｜抄牌勁了？交通違例「牛肉乾」進帳7.7億 按年少7%
撰文：石國威
出版：更新：
【財政預算案2026／牛肉乾／罰款／抄牌／違例泊車】財政司司長陳茂波今日（25日）公布新一份財政預算案，不少駕駛人士有感覺月來「抄牌」力度增加，甚至認為是政府在「撲水」。
不過，原來在2025/26年度「罰款、沒收及罰金」下定額罰款制度 (交通違例事項)分目的修訂預算，「牛肉乾」為庫房進帳7.7億元，比原預算的8.4億元低，也比上個年度的實際收入8.3億元少7.2%、即6,000萬。
至於2026/27年度預算，「牛肉乾」罰款預算收入會增至8.8億元，比本年度多1.1億、即14.3%。有關方面就解釋，預算收入增加主要由於交通違例定額罰款由今年1月1日起提高。
違例泊車「牛肉乾」罰款今年元旦日起由320元加至400元，是1994年以來首次調高，其他19項與道路安全相關違例事項的定額罰款亦調高，2025/26年度「罰款、沒收及罰金」下定額罰款制度 (交通違例事項)分目的修訂預算，「牛肉乾」為庫房進帳7.7億元，比原預算的8.4億元低，也比上個年度的實際收入8.3億元少7.2%，未知是否與因新罰款阻嚇力增加，司機不敢違例有關。
26/27年度預算收入增14.3%至8.8億 平均每日要「抄牌」逾6000張
不過可以肯定的是，「牛肉乾」罰款今年元旦由320元加至400元後，2026/27年度預算「牛肉乾」罰款收入會增至8.8億元，比本年度多1.1億、即14.3%。有關方面就解釋，預算收入增加主要由於交通違例定額罰款由今年1月1日起提高，而以「牛肉乾」現時最低罰額400元推算，相等於要發出逾220萬張告票，平均每日「抄牌」逾6000張。
