財政預算案｜未提加煙草稅 據悉目前重點打擊私煙、倡地盤工戒煙
撰文：董素琛
出版：更新：
政府今（25日）發布最新一份財政預算案，增加投放在醫療服務方面的資源，包括投放數十億元推「基層醫療共同治理網絡」、延長「長者醫療券獎賞先導計劃」兩年。
政府數字顯示，今個財政年度煙草稅收55億元，預計下年度達60億元。消息人士相信稅收增加是由於海關大力打擊私煙，又認為「加煙稅會助長私煙」的說法值得斟酌。預算案未有提及提高煙草稅，消息指會在海關做好完稅香煙標籤制度後再檢討，未來會重點打擊私煙，並投放資源向地盤工人推廣戒煙服務。
財政預算案中提及，政府會深化社區基層醫療，推出「基層醫療共同治理網絡」，擴大篩查至乙型肝炎等病種，首5年目標約70萬人參與。政府消息人士指，連同延長「長者醫療券獎賞先導計劃」兩年，預計要投放數十億元。
料煙草稅下年度升至60億元 料與打擊私煙有關
《財政預算案》顯示，上一財政年度煙草稅收43.2億元，今個年度由最初估計的38億元，修訂為55億元，預計下年度升至60億元。消息人士認為相信稅收增加與私煙和入境攜帶過量香煙的罰則增加、海關大力執法有關。
預算案未提加煙草稅 將向地盤工人推廣戒煙服務
這次預算案中未有提及增加煙草稅，消息人士表示目前的重點在於打擊私煙，會在海關做好完稅香煙標籤制度後，從保障市民健康角度出發再檢視稅率。消息人士又認為提高煙稅有助降低吸煙率在全球都有實證經驗，「加煙稅會助長私煙」的說法值得斟酌。
消息人士又表示，未來會針對建築行業人士推廣健康管理及戒煙服務，期望長遠對公共醫療系統有幫助。
