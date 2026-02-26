農曆年有零售業生意「爆數」　自由黨邵家輝：同高市早苗講聲多謝

北上消費熱潮下的農曆新年市道表現，成為焦點。自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝今天（26日）表示，近期聽到業界反映，新年黃金周生意「喜出望外」，受惠於內地及海外訪港旅客增加，化妝品生意更錄得雙位數增長，形容「有人話爆三位數添」。他說，可能與日本首相高市早苗涉台言論有關，令內地客減少到日本買藥妝，轉而來港旅遊爆買，直言要跟高市早苗說：「Arigato（ありがとう）」，即日本語「多謝」。



2月26日，自由黨新春團拜。（潘耀昇攝）

2月26日，自由黨新春團拜，出席的包括自由黨主席邵家輝、副主席李鎮強、副主席陳曉峰、飲食界議員梁進。（潘耀昇攝）

邵家輝料零售業銷貨額數字開始平穩

邵家輝出席自由黨新春團拜時表示，零售業銷貨額數字料將開始平穩，形容早前連跌18個月後，已錄得單位數升幅，各行業都有幫助，跨境網購是重要挑戰，該黨一如既往會努力與各界做好經濟，對於良好的政府政策固然大力支持，「如果政策需要補漏，自由黨都會繼續善意地幫政府諗好政策，提醒政策點樣做更加好」。

2月26日，自由黨新春團拜，出席的包括自由黨副主席李鎮強。（潘耀昇攝）

李鎮強：預算案有少少驚喜，亦有少少失望

預算案新鮮出爐，自由黨副主席、選委界立法會議員李鎮強形容「有少少驚喜，亦都有少少失望」，引述有人認為退稅等措施「減糖」，但希望大家明白今時今日世界大變局下，做到今天的成績得來不易，欣賞財爺的表現，包括轉撥基金回饋庫房令政府有盈餘。

2月26日，自由黨新春團拜，出席的包括自由黨副主席、法律界議員陳曉峰。（潘耀昇攝）

陳曉峰明白未必感受到「派糖」 可利用優勢推進AI等發展

另一名自由黨副主席、法律界議員陳曉峰表示，預算案為法律界提供支持，包括科技、航運等領域，明白市民未必感受到有「派糖」落袋，但希望明白人工智能、創科及金融等方面結合發展，利用「一國兩制」優勢推進「內地做唔到、外地做唔到」的新工種。

2月26日，自由黨新春團拜，出席的包括自由黨飲食界議員梁進。（潘耀昇攝）

飲食界梁進原期望更多幫助中小企措施

自由黨飲食界議員梁進指，原本期望預算案有更多鼓勵、幫助中小企，渡過經濟轉型期的升級支援措施，最終預算案集中投資未來，現在要靠自己努力。他說飲食業界艱難，希望傳媒多正能量報道，令業界及市況感受到更多信心。