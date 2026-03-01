伊朗哈梅內伊亡｜陳茂波：資金或來港尋求「安全港」　市場波動大

美國與以色列昨日（2月28日）起向伊朗發動軍事攻擊，伊朗最高精神領袖哈梅內伊身亡。財政司司長陳茂波今天（3月1日）表示，香港與伊朗之間直接貿易和投資活動不多，但可能會有當地資金來港尋求「安全港」，畢竟戰事之下金融市場波動會較大。



財政司司長陳茂波。（鄭子峰攝）

陳茂波在一個電視節目中表示，伊朗局勢對環球造成很大不確定性，短期內可能影響油價、金價，以至國際貿易的運輸成本和時間，同時預料金融市場波動會較大，資金流轉向亦較快和存在不確定性。他提到，特區政府已有足夠預案，應對相關金融風險和波動。

他說香港與伊朗直接貿易和投資活動不多，但可能會有當地資金來港尋求「安全港」，香港政府會小心處理，政府會持續評估情況。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（陳葦慈攝）

商務及經濟發展局局長丘應樺亦表示，由於地緣政治、中東不穩定，多國加強與中國合作，香港則可受惠國家整體經濟發展，為國家做好跨國供應鏈的角色。