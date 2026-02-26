預算案｜電動車一換一告終　陳茂波認銷量會跌　稱財政非考慮重點

【財政預算案2026】新一份財政預算案出爐翌日，財政司司長陳茂波今日（26日）到立法會財務委員會會議，回應議員提問。電動車「一換一」稅務寬免告終，連日來市民趕買車享用優惠。新民黨何敬康關注電動車一換一告終，政府有否評估過對市場購買電動車意欲的影響，以及考慮採取什麼對策。



根據政府之前的電動私家車普及化目標，2035年電動車要趨近50萬輛。陳茂波承認電動車銷量會跌，但稱財政非「一換一」稅務寬免告終的考慮「重點」。



2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案。（立法會）

方國珊代青年反映望恢復2500元學生津貼

會上，新界東南議員方國珊關注，雖然大學高端科技投放了不少資金，惟不少青年人希望恢復2500元的學生津貼，亦有人指利得稅寬免3000元比較少，應提升至5000元；另外，她關注針對電動車「一換一」計劃告終，當局有否評估計劃結束後，對換電動車意欲，以及及本港電動車普及的影響。

陳茂波表示，2500元學生津貼取消是因為希望有針對性的支援措施，2500元之前沒有資產審查，不夠精準。他指出，一次性支援措施涉及款項由去年的78億，升至今年的156億，多項免稅額都有提升，考慮到政府財政剛剛恢復盈餘，要盡量求取平衡。

至於電動車一換一稅務寬免優惠減少，陳茂波說相關政策已經實施了好幾年，取消稅務寬免是因為主要考慮到現在電動車技術先進，性能很好，市場價錢一再回落，具備市場競爭力。

何敬康關注電動車「一換一」告終影響購買意欲

新民黨選委界何敬康關注特區政府有無評估電動車一換一計劃終止後，對電動車市場的影響，形容坊間對計劃終止的反應大，「有可能未來一年會有下跌趨勢」。他詢問陳茂波預計計劃終止後，可以新增收取多少稅項，以及會否定期檢視一換一政策取消的影響，以尋找合適對策。

陳茂波承認電動車銷量會跌 稱財政非考量重點

陳茂波說，過去幾年由於特區政府的政策支持，以及電動車技術不斷進步，市場價錢有所下降，現在取消是合適做法，強調財政並非考量重點。他又指，現在社會環保意識很強，政府會加速推動充電設施，做好配套。陳茂波承認，預計未來一段時間電動車銷量會下跌。

陳仲尼關注「點心債」違約

民建聯選委界陳仲尼關注過往有不少發行人發行人民幣債券，出現俗稱「點心債」違約情況。他詢問政府是否會就債券發行讓港交所、證監會、金管局發揮把關角色，先看過發行人實力、信貸評級、還款能力，才讓其才香港發行，提高對投資者保障。另外，他詢問是否會在「T+1」交收、證券無紙化過渡方面支援規模小的「C類」經紀公司。

陳茂波指金融市場對發行人信譽有要求，交易所和證監會對其實力、信貸、背景、財務狀態都會有把關，在發行文件中也有充分披露，讓投資者了解公司和風險。對於「T+1」交收，他指已督促交易所提供資源主動幫助小規模公司。