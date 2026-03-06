「A4聯盟」剩2人　楊永杰:冀全員回歸　現以「C15+」身份行事

新一屆立法會中，「A4聯盟」只有九龍中直選議員楊永杰、九龍西直選議員梁文廣兩名成員連任，二人今日（6日）舉行傳媒茶聚時表示，由於4名成員中有兩人不在議會，將不會再以「A4聯盟」的名義在公眾視線提出政策倡議，未來將續以「C15+」成員身份行事。



林素蔚、張欣宇不尋求連任

在上一屆立法會4名無政黨背景的地區直選立法會議員，包括九龍中議員楊永杰、九龍西議員梁文廣、新界東南議員林素蔚，以及新界北議員張欣宇合組「A4聯盟」。而由於林素蔚、張欣宇不尋求連任，在新一屆立法會中聯盟只剩二人。

圖為楊永杰。(林彥汛攝)

楊永杰:期待4人能再次齊聚議會

被問及未來會否吸納新血加入「A4聯盟」，楊永杰指，這個聯盟「屬於楊永杰、張欣宇、梁文廣及林素蔚呢4個人」，隨着張、林二人暫別議會，不會再用「A4聯盟」的名義行事或提出政策倡議等，現階段會續以「C15+」這個平台行事，期待日後4人能再次齊聚議會。

梁文廣則指，與楊永杰於議會內繼續「合作無間」，他們的議員辦事處仍然打通，議員助理間合作也相當良好，會與楊攜手合作，服務議會。他又表示，張欣宇和林素蔚目前正回歸各自的專業領域，與二人仍有聯絡，他們亦已表明，若在其專業領域上需要合作或協助，必定會義無反顧答應。

圖為梁文廣。(林彥汛攝)

工作展望 楊永杰：跟進街市政策 梁文廣：跟進宏志閣安置

談到未來工作展望，楊永杰表示，上屆自己積極推動活化街市的政策，期望本屆能投放更多心力，與政府合作改善公營街市經營環境，期望能遏止街市的空置率。他又稱現時九龍城區有三個學車中心，對居民造成滋擾，未來要思考如何處理。

梁文廣則指，自己一直主力跟進房屋議題，未來會聚焦協助處理宏志閣安置，以及重推出售公屋事宜。他又提到現時深水埗有不少工廠活化後，希望開放做旅遊，未來會著力推動有關安排。