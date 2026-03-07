兩會｜習近平提健康中國　周浩鼎倡應用香港：降公院豁免收費門檻

國家主席習近平在北京兩會期間會見醫療衛生界等代表，指「十五五規劃」聚焦公共衛生及醫療服務，要制定未來健康中國的政策，體現中國在全球醫療治理方面，作領頭羊的作用。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今天（7日）表示，健康中國亦能應用於港澳，指香港公立醫院今年起加價以來，不少長者反映申請豁免收費手續繁複，促請將申請豁免收費的門檻，由目前75歲降至65歲通過經濟審查、正領取長者生活津貼的長者。



人大開幕，習近平出席會議。（香港01直播）

習近平提到未來要將健康中國建設起來，強調中國人口龐大，由於仍然存在不同地區，城鄉之間的發展差距，必須把保障全國國民的健康，放在主要日程上，堅定不移走中國特色社會主義的健康及衛生發展道路。他說全球人口面對老化的問題，人民的醫療需要，成為了全球應當聚焦的課題。

民建聯周浩鼎（鄭子峰攝）

周浩鼎認為在香港特區方面，自己經常強調自從香港今年1月公立醫院加價後，不少長者反映申請豁免收費手續繁複，如果能夠直接將申請豁免收費的門檻，由目前75歲降至65歲通過經濟審查、正申請長者生活津貼的長者，便能夠達一石二鳥之效，既能紓緩經濟上的確有需要的長者的負擔，又能減省申請豁免的繁複程序節省資源。

他說只要政府當局直接將已申請長者生活津貼的長者資料，互通連接至醫療系統，既快捷方便，又慳資源，形容如能落實，相信無數長者必定「甜到入心」，盼政府仍研究此建議。