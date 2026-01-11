曾俊華見前港督衛奕信子　倡英國招攬留學生「不必被美國牽鼻子」

財政司前司長曾俊華上周與前港督衛奕信兒子魏磊會面。魏磊去年上任英國駐華大使，曾跟隨父親衛奕信在香港生活，曾俊華趁機問候衛奕信，引述魏磊指衛奕信雖然年過九十歲，但夫婦身體「算托賴」，有時會去行山，同時提起香港一條以爸爸命名的「衛奕信徑」，被拍成紀錄片，感到相當驕傲。



席間，曾俊華與魏磊談及英美關係。他說，既然英國已經離開歐盟，或者可以從事美國或歐盟國家不做的生意，舉例不少內地生不再去美國升學，英國大有條件補上，「招攬呢啲留學生，喺亂世下，英國大可不必再時時刻刻被美國牽住鼻子走」，認為或者可以找到新經濟機遇。



財政司前司長曾俊華與前港督衛奕信兒子、英國駐華大使魏磊會面。（曾俊華FB）

九旬衛奕信身體「托賴」 為衛奕信徑拍成電影感驕傲

曾俊華今天（11日）在社交平台Facebook透露，上周與魏磊見面，形容當時有一種恍如隔世的感覺，因為對方是前港督衛奕信之子，衛奕信1987年至1992年做港督時，魏磊曾經跟爸爸來香港生活一段時間，所以魏磊十多二十歲時，已經認識曾俊華。

佢喺北京工作嘅時間，我嗰時都係喺港督府工作，所以亦都曾經有機會見面。佢雖然細我一截，但係冇見幾十年，當年呢位我認識嘅年青人，已經頭頂發光，突然覺得時間過得實在太快喇。 財政司前司長曾俊華

曾俊華問候衛奕信夫婦近況，引述魏磊指爸爸雖然已年過九十歲，但與媽媽的身體都算托賴，有時爸爸更會去行山，「佢對香港郊外有條風景咁靚、以佢爸爸命名嘅衛奕信徑，仲被拍成紀錄片，而感到相當驕傲。」

衛奕信做港督嘅時候，我都仲係一個首長級丙級政務官，係當時財政司翟克誠嘅政務助理。衛奕信男爵久不久都會落嚟政府總部，所以我哋呢啲小薯仔都曾經有機會見到佢。 財政司前司長曾俊華

曾俊華：彭定康是手腕厲害政客 衛奕信是循規蹈矩公僕

曾俊華形容，印象中衛奕信是一個有學者風範的謙謙君子，除了有幾年離開外交部，出任《中國季刊》主編之外，幾乎一生都是為英國政府服務，形容他與香港緣份亦都相當深，六十年代曾經在香港大學讀了兩年中文；七十年代末曾經到香港出任港督麥理浩的政治顧問；八十年代，他被派到北京，參與《中英聯合聲明》草擬工作。

衛奕信可以話係一個循規蹈矩嘅英國傳統公僕，同佢嘅繼任人彭定康做事作風大相逕庭。佢哋兩位雖然同樣名校出身，但係前者係一位正宗嘅外交官，後者就係一生同各方勢力周旋、政治手腕厲害嘅政客。 財政司前司長曾俊華

曾俊華指，畢竟彭定康來香港就任港督之前，是英國保守黨主席，本身與首相馬卓安、外相韓達德關係都非常密切，每每朝廷多關照，「衛爵爺就冇咁著數啦。」

倡英國招攬留學生「不必被美國牽鼻子」

曾俊華今次亦與魏磊討論世界局勢，以至中英關係，尤其中美、中歐關係。他說，美歐關係緊張情況之下，已經離開歐盟的英國，或者可以從事美國或者歐盟國家不做的生意。