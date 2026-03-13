李慧琼與內地司法人員交流：感受到對維護國家法治的專業精神

全國兩會在昨日閉幕，身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼今日（13日）與修讀城市大學中國法官法學碩士及博士課程的內地司法人員會面，分享香港立法機關的獨特憲制角色與職能。她形容，在交流中深切感受到內地司法人員對維護國家法治和公正司法的專業精神，鼓勵他們善用在港研修的經驗為國家貢獻力量。



李慧琼：推進全面依法治國屬重要國策

李慧琼在社交平台表示，今年全國兩會通過了指引國家未來五年發展方向的《「十五五」規劃綱要》，其中，推進全面依法治國、建設更高水平的社會主義法治國家，是重要國策之一。

她提到，今日在立法會與20多位修讀城市大學中國法官法學碩士及博士課程的內地司法人員會面，分享了在《基本法》及「一國兩制」框架下，香港立法機關的獨特憲制角色與職能。

她又指，在特區行政主導的體制下，立法會全體議員心懷「國之大者」，積極協助政府對接「十五五」規劃，找準方位，主動作為，推動香港各界融入和服務國家發展大局。

（梁鵬威攝）

鼓勵善用香港研修所得 貢獻國家法治建設

李慧琼稱，在互動交流中，深切感受到這些內地司法人員對維護國家法治和公正司法的專業精神，以及對香港在「一國兩制」下實施的普通法制度和立法程序的濃厚興趣。她鼓勵他們將來返回工作崗位後，要善用在港研修所獲得的經驗，繼續為國家司法公正和法治建設貢獻力量。