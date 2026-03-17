楊永杰「兩餸飯」論受關注 本尊澄清月花1.8萬計法｜政壇諸事町
公屋入息及資產限額擬按機制提高，以三人家庭為例，入息限額由現時的25,100元提升至25,870元，其中，九龍中立法會議員楊永杰認為仍然過低，他在立法會為基層反映心聲的發言在網絡瘋傳，當時提到「我當一個人計，租劏房都四千蚊，我一日食兩個兩餸飯，都一萬八千蚊」，有網民指如按此推論，一個兩餸飯要300元。楊永杰向《香港01》澄清，要看看前文後理，當時發言開首便以三人家庭為例，此語境下所指的「1.8萬元」是三人家庭的租金及吃飯開支。
公屋入息及資產限額提高 議員質疑過低
房委會按機制每年調整公屋入息及資產限額，房屋局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議2026/27年度的公屋入息限額，平均提高2.8%，一人家庭13,230元、二人家庭20,680元、三人家庭25,870元、四人家庭32020元。
委員會昨天（16日）討論公屋入息及資產限額，不少議員認為仍然過低。其中，楊永杰認為要檢討調整機制是否適用，因公屋目的是協助有需要的人，「兩公婆加小朋友，三個人計，25,870元，兩個人出去做嘢，呢個價一定超，如果用呢個價錢，署長你可唔可以幫呢啲人搵到適合呢個入息限額嘅工？都唔係咁易搵得到」。
楊永杰1.8萬元「食兩餸飯」論受關注 本尊澄清原意
他說，即使以最低工資43.1元計算，一個月上班26日，每日工作10小時，月薪已11,026元，如果家庭中有二人工作取相若月薪，便合共22,052元，惟二人家庭入息限額是20,680元，換言之已超出上限，「宜家出面坊間做清潔工、保安、文員，如果用一萬三千幾蚊（請人），根本上都無人去睇」。他隨後的一個比喻在網上被瘋傳：
我當一個人計，我租劏房都四千蚊，我一日食兩個兩餸飯，都一萬八千蚊，都未計你交通其他開支，一萬三千幾蚊，你覺得正常喺香港生活到咩？
有網民指，如按此推論，18,000元扣除租金開支後變14,000元，14,000元除以30日，即一天吃兩個兩餸飯要466元？楊永杰向《香港01》澄清，要看看前文後理，指當時發言開首便以三人家庭為例，此語境下「1.8萬元」是想指出三人家庭的居住、吃飯開支等。
一個人住劏房都四千蚊，三個人就算住劏房一般都要七千蚊，三個人每日兩個兩餸飯都六千蚊食飯開支，仲未計水電煤交通費開支，如果有小朋友書簿開支，一個三人家庭就一萬八千蚊。
房屋署長：檢視機制改善空間
房屋署署長李佩詩當時回應楊永杰，指每個家庭狀況、上班時數、日數可能不盡相同，不能一刀切，會努力看看「會唔會有一個檢討返成個機制嘅方法」，當輪候時間縮短，當局會檢視機制有否改善的空間。