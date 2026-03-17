楊永杰「兩餸飯」論受關注　本尊澄清月花1.8萬計法｜政壇諸事町

公屋入息及資產限額擬按機制提高，以三人家庭為例，入息限額由現時的25,100元提升至25,870元，其中，九龍中立法會議員楊永杰認為仍然過低，他在立法會為基層反映心聲的發言在網絡瘋傳，當時提到「我當一個人計，租劏房都四千蚊，我一日食兩個兩餸飯，都一萬八千蚊」，有網民指如按此推論，一個兩餸飯要300元。楊永杰向《香港01》澄清，要看看前文後理，當時發言開首便以三人家庭為例，此語境下所指的「1.8萬元」是三人家庭的租金及吃飯開支。



3月16日，立法會房屋事務委員會討論房委會按機制每年調整公屋入息及資產限額。（立法會直播）

公屋入息及資產限額提高 議員質疑過低

房委會按機制每年調整公屋入息及資產限額，房屋局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議2026/27年度的公屋入息限額，平均提高2.8%，一人家庭13,230元、二人家庭20,680元、三人家庭25,870元、四人家庭32020元。

3月16日，九龍中立法會議員楊永杰在立法會房屋事務委員會發言。（立法會直播）

委員會昨天（16日）討論公屋入息及資產限額，不少議員認為仍然過低。其中，楊永杰認為要檢討調整機制是否適用，因公屋目的是協助有需要的人，「兩公婆加小朋友，三個人計，25,870元，兩個人出去做嘢，呢個價一定超，如果用呢個價錢，署長你可唔可以幫呢啲人搵到適合呢個入息限額嘅工？都唔係咁易搵得到」。

3月16日，九龍中立法會議員楊永杰在立法會房屋事務委員會發言。（立法會直播）

楊永杰1.8萬元「食兩餸飯」論受關注 本尊澄清原意

他說，即使以最低工資43.1元計算，一個月上班26日，每日工作10小時，月薪已11,026元，如果家庭中有二人工作取相若月薪，便合共22,052元，惟二人家庭入息限額是20,680元，換言之已超出上限，「宜家出面坊間做清潔工、保安、文員，如果用一萬三千幾蚊（請人），根本上都無人去睇」。他隨後的一個比喻在網上被瘋傳：

我當一個人計，我租劏房都四千蚊，我一日食兩個兩餸飯，都一萬八千蚊，都未計你交通其他開支，一萬三千幾蚊，你覺得正常喺香港生活到咩？ 楊永杰

有網民指，如按此推論，18,000元扣除租金開支後變14,000元，14,000元除以30日，即一天吃兩個兩餸飯要466元？楊永杰向《香港01》澄清，要看看前文後理，指當時發言開首便以三人家庭為例，此語境下「1.8萬元」是想指出三人家庭的居住、吃飯開支等。

一個人住劏房都四千蚊，三個人就算住劏房一般都要七千蚊，三個人每日兩個兩餸飯都六千蚊食飯開支，仲未計水電煤交通費開支，如果有小朋友書簿開支，一個三人家庭就一萬八千蚊。 楊永杰

3月16日，九龍中立法會議員楊永杰在立法會房屋事務委員會發言。（立法會直播）

房屋署長：檢視機制改善空間

房屋署署長李佩詩當時回應楊永杰，指每個家庭狀況、上班時數、日數可能不盡相同，不能一刀切，會努力看看「會唔會有一個檢討返成個機制嘅方法」，當輪候時間縮短，當局會檢視機制有否改善的空間。