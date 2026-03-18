許正宇玩滑雪機整傷大髀撐拐杖　議員慰問「財多請食飯得㗎啦」

財經事務及庫務局局長許正宇今日（18日）撐住拐杖出席立法會大會，他向《香港01》表示左邊大腿有舊患，昨日「做gym」（健身）時舊患復發。許正宇受傷引來一眾議員關心，有議員更向局長笑言「如果有咩財多請我食飯得㗎啦」。不知是否暗指局長「財多身子弱」，籲局長請客減減磅呢？



許正宇玩滑雪機整傷 撐拐杖出席立法會

許正宇早上出席人事編制小組委員會會議期間，獲不少議員問候，他向民建聯議員周浩鼎透露自己在健身房玩滑雪機時弄傷，形容現時狀態已好了不少。

許正宇撐拐杖出席大會。（林彥汛攝）

民建聯黨友着許正宇勿太操勞：財多請我食飯得㗎啦

許正宇出席大會後撐住拐杖離開，引來多名議員關心。與許正宇同屬民建聯的議員何俊賢、葉傲冬見到黨友撐住拐杖都有上前慰問，着許正宇不要太操勞。葉傲冬更對許正宇笑說，「如果有咩財多請我食飯得㗎啦」。

許正宇撐拐杖出席大會。（林彥汛攝）

許正宇：傷勢「ok嘅」

許正宇接受《香港01》訪問時指，本來左邊大腿有舊患，昨日（17日）「做gym」時舊患復發，開始要撐拐杖。被問到有沒有看醫生，何時康復，他就稱未知，只求「愈快愈好」，又說傷勢「ok嘅，無乜嘢嘅」。他臨行前亦提醒記者保重身體。