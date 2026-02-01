曾國衞免職｜癌指數何時升？健康是唯一辭職原因？妻何珮珊無回應

政制及內地事務局前局長曾國衞上周二（27日）被免職，其後他解釋因前列腺癌指數上升決定辭職，局長之位至今懸空。曾的妻子、海關前關長何珮珊今日（1日）兩度被問到曾國衞何時發現癌指數上升，以及健康理由是否唯一的辭職原因時，並無回應。



1月27日，國務院根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞辭職：前列腺癌指數上升 專家：不等如患癌

「我的前列腺癌指數上升，PSA值長期超過11，最終決定請辭。」─── 62歲的曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務，解釋因前列腺問題。不過泌尿科專家指前列腺癌指數上升，不等如患癌，確診風險約40%。今次以健康理由辭職惹遐想，特別是曾國衞離別感言提到「仍希望在不同崗位貢獻社會」。

究竟健康問題是否離任的唯一原因？何時發現患癌？曾否抽組織化驗有否前列腺癌？至今未有解答。政界、官場對免職不意外，因屢傳他與港府高層不咬弦，甚至與個別問責官員同僚就選舉負責的工作有拗橇，令人感突然的是從未聽聞「飲得、食得、抽得」的他有前列腺問題。

2月1日，曾國衞的妻子、海關前關長何珮珊今日（1日）在旺角出席香港女童軍110周年大會操時，兩度被問到曾國衞何時發現癌指數上升，以及健康理由是否唯一的辭職原因時，並無回應。（香港01）

何時癌指數升？健康是唯一辭職原因？妻子何珮珊無回應

曾的妻子、本身是香港女童軍總會香港總監的何珮珊今日（1日）在旺角出席香港女童軍110周年大會操時，被問到曾國衞何時發現癌指數上升，以及健康理由是否唯一的辭職原因時，當時正送嘉賓警務處處長周一鳴離開的她，並無回應，只說「我送到你嚟呢度啦，Bye Bye」，隨後離開。

之後，何珮珊再送其他嘉賓，包括油尖旺民政專員李家維離開時，再被問到曾國衞何時發現癌指數上升、辭職原因是否只因健康理由時，何珮珊未有回應，與嘉賓握手道謝「多謝晒」，隨後離開。