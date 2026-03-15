羅淑佩入場撐阮兆輝粵劇遇年輕觀眾 盼新一代認識高水平粵劇
撰文：潘耀昇
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文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前到沙田大會堂，欣賞資深粵劇表演藝術家阮兆輝創作及演繹的《伍子胥傳》，提到年近80歲的「輝哥」在上本身穿大靠演了一段武場，剎是難得，但更精彩是在下本一場力諌吳王，大讚感情唱腔皆爐火純青，稱更可喜的是其他演員皆交出亮麗表現，劇本讓人人皆有發亮的空間，觀眾也掌聲頻頻。
羅淑佩去年欣賞阮兆輝作藝術總監的「三年粵歷三百年」其中一場《武松》，形容諧趣和北派，加上古腔演出，非常精彩，當時獲「輝哥」告知今年會演出《伍子胥傳》，已經決定必須捧場，後來更得知會以上、下本分兩晚演出，更加期待！她說，《伍子胥傳》在沙田大會堂全院爆滿，戲迷們看得十分過癮，上、下本均以生角為主，是不折不扣的歷史劇。
年近80的輝哥在上本身穿大靠演了一段武場，剎是難得，但更精彩是在下本一場力諌吳王，感情唱腔皆爐火純青！
羅淑佩指，現場除了老戲迷外也不乏較年輕的觀眾，希望大佬倌對藝術的堅持和嚴謹要求，以及傳承粵劇的決心，加上節奏更緊湊的分場換景，能令新一代觀眾認識高水平粵劇的可觀之處，進而走入劇場。他說早前看龍劍笙的《李後主》或去年「中華文化節」的《長坂坡》等，都在傳承非遺之餘，把歷史故事向年輕觀眾訴說。
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