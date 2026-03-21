ComplexCon｜葉劉淑儀辦粉絲會　16歲女見偶像：佢嘅自信值得學習

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館開舉行，前立法會議員葉劉淑儀獲邀於下午到達會場辦粉絲見面會，逾百人出席，全場最年輕的16歲小粉絲，在母親陪同下排隊入場，希望在粉絲會中了解偶像葉劉淑儀的人生經歷，笑說：「佢（葉劉淑儀）嘅自信……好值得我學習。」



全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

藝人193郭嘉駿幸運被抽中上台向葉劉淑儀送外套並簽名合照。(梁鵬威攝)

藝人193郭嘉駿幸運被抽中上台向葉劉淑儀送外套並簽名合照。(梁鵬威攝)

葉劉辦粉絲見面會 193幸運抽中上台送偶像外套並合照

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀獲邀下午到達會場辦粉絲見面會，吸引逾百人出席。其間設粉絲互動問答環節，歡笑聲連連，氣氛熱烈。有25位幸運粉絲可獲贈葉劉淑儀從未公開過的造型小卡，並可上台獲親筆簽名及合影。藝人「193」郭嘉駿亦到場，向葉劉淑儀贈送一件外套並合照。

葉劉淑儀在社交平台上載與藝人郭嘉駿合照。(葉劉淑儀IG截圖)

16歲小粉絲Jody（右）表示，想在粉絲會中了解葉劉淑儀的人生經歷，「佢嘅自信……好值得我學習。」（洪芷菁攝）

粉絲會場中有不同年輕層人士，其中年僅16歲女生Jody為全場最年輕粉絲，由母親江女士陪同出席。Jody表示，冀在粉絲會中了解葉劉淑儀的人生經歷，「佢嘅自信，好值得我學習。」母親則認為她作為女性榜樣很有感染力，又指因為ComplexCon是年輕人的聚會，對於她的現身亦感到驚喜。她續指，尤其欣賞她作為前立法會議員，即使退休後仍持續關心香港事務。

另一位粉絲29歲池先生表示，葉劉淑儀漂亮，心地又好，從她開始穿旗袍的時候，便開始關注她。他指：「大家都好踴躍send佢啲sticker（貼圖），深入民心。」他又提到粉絲見面會的體驗很好，學到了很多東西，特別是做人的態度，例如她引用了一句英文諺語：「Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me.」（意即「棍棒和石頭能打斷我的骨頭，但言語永遠傷害不了我。」）

今年28歲的萬小姐稱，支持葉劉淑儀是因覺得她很潮，而且一直以來都保養得很好。（梁鵬威攝）

今年28歲的萬小姐稱，支持葉劉淑儀是因覺得她很潮，而且一直以來都保養得很好，同時是玩得、理解年輕人的公眾人物。她續指，從小到大看新聞都有留意她，但真正更多關注是在近年，自從她發了「你食咗月餅未」之後才開始的。