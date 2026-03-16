葉劉警告可能仍有酒樓「捱唔住」　提醒不適應市場轉變終被淘汰

疫後復常三年多不時有食肆結業，最新有扎根近67年的鐵皮寮屋新龍城茶樓，同月屹立灣仔80年的檀島咖啡餅店，亦結束營業。根據政府數據，中式餐館去年總收益下跌2.9%，數量更是下跌4.3%。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今天（16日）分析認為飲食業不是衰落，而是汰舊換新，不少高端餐廳、「兩餸飯」店開得成行成市，傳統老店、中式酒樓若不適應市場轉變，推陳出新，終究會遭淘汰，預告未來可能仍有酒樓「捱唔住」。



屹立灣仔80年的檀島咖啡餅店，亦結束營業

飲食業敵不過北上大勢、租金人工貴？

葉劉在報章撰文提到，疫後復常3年多，特區政府及社會各界均非常努力，推展了不少提振經濟的政策和措施。不論是初期的消費券、地區夜繽紛，到啟德體育園在2025年3月開幕啟用，多次舉辦巨星演唱會及體壇盛事，還有各類國際性大型展覽、論壇和會議等，各有不同程度貢獻，香港在旅遊、零售的表現均有起色。

可是，久不久便看到有茶樓、食肆、名牌老店結業的消息，名都、鴻星、聯邦、海皇粥店、檀島這些家傳戶曉的名字陸續消失，葉劉坦言令人感慨，飲食業似乎敵不過市民北上食飯的大勢，加上租貴、人工貴而飽受重創。

屹立灣仔80年的檀島咖啡餅店，亦結束營業

數據說明真相：食肆全年總收益上升 只有中式餐館跌

但真實市況如何，葉劉引用政府統計處數字分析。2025年全年的食肆總收益臨時估計為1,096億元，比2024年的全年總收益價值上升0.2%，但以數量計則下跌0.9%。當中，中式餐館的全年總收益價值下跌2.9%，數量更是下跌4.3%；但是非中式餐館的全年總收益價值和數量則分別上升4%及3.4%，酒吧的全年總收益價值計及數量也分別上升1.7%及0.5%。

新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日，早午市則營業至4月30日。（新龍城茶樓Facebook）

葉劉警告可能仍有酒樓「捱唔住」

葉劉指，數據反映中式食肆的表現較差，可以理解。例如去年11月的宏福苑火災後，因為社會氣氛悲傷，很多企業組織也延後或取消聖誕聯歡、新年聚餐，加上「兩餸飯」開得成行成市，又有很多家庭選擇北上食團年飯等，酒樓生意深受影響。

未來可能仍有酒樓「捱唔住」。 葉劉淑儀

新民黨主席葉劉淑儀。（廖雁雄攝）

但另一邊廂，葉劉提到有商場、餐廳，懂得針對市場口味，人氣旺、生意好。例如灣仔的合和商場在2024年底開幕後，引入了佔地全層的日本國民家品店NITORI、新興運動匹克球場館、寵物美容護理專門店等，吸引的人流帶旺各家餐廳；加上天橋四通八達，連結皇后大道東、利東街、船街一帶的餐廳、酒吧都旺起來。

葉劉淑儀。（梁鵬威攝）

靈活迎合食客口味自然「唔憂做」

相對於熱辣辣「食到一身汗」的粥品，她說如今年輕上班族更喜歡薄餅，灣仔開了多家意大利薄餅店Little Napoli、Motorino、Alice Pizza和Fini's，午市甚受歡迎。還有人氣甚高的法式麵包店Bakehouse，小紅書解說內地有日式、韓式以至港式麵包店，就是沒有法式的，因此深受內地旅客熱捧；老闆Gregoire Michaud看準機遇，乘勢在灣仔分店推出晚市堂食。

相對地，若懂得靈活迎合食客口味，因時制宜，推出有特色、好味道的菜品，自然「唔憂做」。 葉劉淑儀

此外，她說灣仔還有經常要排隊的甘牌燒鵝和元朗合隆潮州粉麵，前者以米芝蓮一星作招徠，深受遊客追捧；後者有馳名的胡椒湯底和新鮮豬雜湯、爆汁牛肉餅，價格和味道都親民，連外籍朋友也喜歡光顧，難怪開了多間分店。

葉劉淑儀。（梁鵬威攝）

這些不同國籍的餐廳食肆，不同價位不同客群，共通點是看準市場口味，並且各有獨門招牌菜品，凝聚起來，讓灣仔熱鬧了不少。 葉劉淑儀

葉劉淑儀。（梁鵬威攝）

葉劉：不適應市場轉變終究被淘汰

葉劉淑儀舉出另一例子是餐飲集團Blacksheep Group，除了一系列高端餐廳，集團在山頂開設了美式甜品店Butter Cake Shop、曲奇雪糕店Messina、紐約薄餅店Peak Pizza、拿坡里薄餅餐廳Falcone、巴黎法式扒房La Vache和英印軍旅食堂Rajasthan Rifles，精準又全方位地迎合遊客和食客的不同口味，生意好得不亦樂乎。