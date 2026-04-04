多項創科盛事在港舉行　孫東：冀顯香港優勢　拓展商機與合作

多項創科盛事及活動即將在港舉行。創新科技及工業局局長孫東指，全球各地爭相舉辦以創科為焦點的展覽盛會，以展示最新創科成果和增進業界交流。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，通過創科盛事提供展示舞台，可讓更多海內外優秀企業「引進來、走出去」，拓展商機和交流合作。



孫東：通過創科盛事 做到「引進來、走出去」

孫東在網誌中表示，踏入4月，香港的創科氛圍愈發顯得生機勃勃，將會舉行「香港國際創科展」（InnoEX）、「國際創科營商周」展覧、世界互聯網大會亞太峰會。他指，創新科技發展越顯重要，全球各地爭相舉辦以創科為焦點的展覽盛會，以展示最新創科成果和增進業界交流。

他認為香港作為國家重要對外窗口，舉辦創科盛事不僅彰顯創科實力和獨特優勢，更突顯作為連接國家與世界的重要橋樑與雙向平台角色。而且作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，可通過創科盛事提供展示舞台，讓更多海內外優秀企業「引進來、走出去」，拓展商機和交流合作。

InnoEX、世界互聯網大會亞太峰本月舉行

InnoEX將於本月13至16日在香港會展中心舉行，以「創新．智動．起飛」為主題，聚焦AI+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技等塑造未來的五大關鍵領域，將有來自21個國家和地區及17個內地省市參與

世界互聯網大會亞太峰會則將於本月13至14日期間舉行，以「數智賦能創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，將邀請國際知名創科翹楚分享，並首次安排部長級會議，匯聚海內外部長級官員，探討創科如何驅動經濟高質量增長等。