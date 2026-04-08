陳恒鑌：延伸西部鐵路設計　發展港深雙機場佈局

民建聯選委界立法會議員陳恒鑌表示，近年粵港澳大灣區加快融合發展，交通基建與跨境協作已不再只是便利往來的技術問題，而是關乎香港未來定位與競爭力的戰略命題。因此，香港應以更前瞻的眼光，推動規劃中的港深西部鐵路進一步延伸，南面由洪水橋接駁香港國際機場，北面由前海延至深圳寶安國際機場，逐步建立一條連接港深兩大機場的跨境鐵路通道，讓兩地機場真正由「相鄰」走向「互聯」，由「競爭」走向「協同」。



陳恒鑌表示，規劃中的西部鐵路，走線主要為洪水橋至前海，雖有利改善跨境交通，但若只止於此，則未足以發揮最大的戰略價值。要讓這條鐵路真正成為帶動港深協同發展的關鍵通道，便有必要在目前規劃之上進一步南伸北延，把它提升為連接香港國際機場與深圳寶安國際機場的「機場聯絡線」，以鐵路運輸承載兩地航空資源互補、客流互通與制度創新的更大使命。

他表示港深雙機場一直存在明顯互補性，香港國際機場是成熟的國際航空樞紐，現時擁有約200多條國際航線，第三跑道系統啟用後，旅客處理能力將提升至每年1.2億人次，貨運吞吐量可達1000萬噸，國際中轉與高端物流能力在區內長期領先。深圳寶安國際機場則在內地航線網絡、票價競爭力及增長動能方面表現突出，2025年旅客吞吐量已達6600萬人次，貨運吞吐量205萬噸，國際及地區貨運吞吐量更首次突破100萬噸。簡而言之，香港強於國際長途與全球連接，深圳強於國內幹線與腹地覆蓋，兩者不是零和關係，而是具備條件共同構建「超級中轉樞紐」。

圖為港深西部鐵路（洪水橋至前海）初步走線。（路政署圖片）

港深雙機場既有互補優勢，關鍵在於如何透過基建把優勢轉化為實際成果。陳恒鑌表示鐵路若能直接連接兩地機場，便可把這種互補具體落實為全新的跨境轉機模式。由外地飛抵香港的旅客，可選擇不入境香港，直接轉乘鐵路前往深圳機場，再接駁內地航班；內地旅客亦可經深圳轉乘鐵路直達香港機場，接駁國際長途航班。這種配合「一地兩檢」理念的安排，能使鐵路不只是一條跨境線，更成為航空中轉流程的一部分。

在運作上，陳恒鑌建議考慮研究設普通車卡與過境專用車卡，並配合更便利的通關安排，讓過境旅客乘安坐專用車卡便能直達另一方機場，提升轉乘效率。相比現時海天聯運等方式，鐵路接駁的優勢更為明顯。現有水路接駁約需45分鐘，鐵路有望縮短至約15-20分鐘，班次也更穩定，受天氣影響較少。對中轉旅客、商務旅客而言，這不只是節省時間，更是提升效率、降低成本。

陳恒鑌（黃浩謙攝）

除了客運，貨運協同同樣值得重視。陳恒鑌表示香港國際機場的國際貨運處理能力達1000萬噸，深圳則約為400萬噸，兩者在貨種結構、腹地市場及航線配置上各有優勢。若未來能透過機場聯絡線與周邊物流網絡配合，將有助整合港深兩地貨運資源，進一步強化大灣區作為全球供應鏈關鍵的地位。

他說當前港深西部鐵路已納入政策議程，國家「十五五」規劃亦強調深化粵港澳合作，促進機場、港口及軌道交通協同發展。對香港而言，這不只是完善跨境交通的契機，更關乎能否在新一輪區域整合中找準位置。若能以西部鐵路為基礎，推動南延香港機場、北接深圳機場，港深雙機場的互補優勢便有望由概念走向落實。這一步若能走穩，對香港長遠發展將有深遠意義。