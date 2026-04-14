國家安全教育日｜開幕禮明早會展舉行　夏寶龍將發表主旨致辭

4月15日（明日）是「全民國家安全教育日」，香港特別行政區維護國家安全委員會將於明早在香港會議展覽中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。特區政府宣布，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。



行政長官李家超對夏寶龍參與國安教育日開幕典禮表示熱烈歡迎，並衷心感謝夏寶龍一直對香港的指導、關懷和支持。



去年4月15日，特區政府舉辦「全民國家安全教育日」，除了夏寶龍透過視頻發表主旨講話，李家超及中央駐港機構的主管員工皆有發言。（盧翊銘攝/資料圖片）

夏寶龍去年發言 炮轟美國是亂港最大黑手

夏寶龍過往多次為「全民國家安全教育日」發表主旨致辭，去年他在發言中嚴厲斥責美國對香港加徵關稅的做法蠻橫霸道、無恥之極，直斥美國是破壞香港的最大黑手。

今年主題為主動對接十五五 統籌發展與安全

今年「全民國家安全教育日」主題為「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」，除了早上的開幕典禮暨主題講座，下午還有有國安法律論壇，由清華大學法學院教授王振民發表主題演講。各紀律部隊亦因應國安教育日舉辦開放日。

李家超：主動對接十五五 全速編制香港五年規劃

李家超指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年，香港會主動對接「十五五」規劃，特區政府正全速編制首個香港五年規劃，為香港未來經濟社會民生發展提供清晰指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

李家超又表示，國務院新聞辦公室在今年2月10日發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結了香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示，闡明了中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，特區國安委舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，統籌系列學校和社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，有助推動全民自覺維護國家安全。