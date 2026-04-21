夏寶龍接見常秘及部門首長　楊何蓓茵：主任充分肯定公務員工作

中央港澳工作辦公室主任、​國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（21日）下午，在北京接見由公務員事務局局長楊何蓓茵率領的本港政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班。楊何蓓茵表示，常任秘書長與部門首長在推行和落實施政中有着重要角色，會全力協助行政長官施政，堅定不移維護行政主導，堅守安全發展底線。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排中）及副主任徐啟方（前排右四）今日下午，與由公務員事務局局長楊何蓓茵（前排左四）率領的本港政府常任秘書長及部門首長國家事務硏修班合照。（政府新聞處圖片）

楊何蓓茵表示，感謝夏夏寶龍主任對公務員工作充分肯定，對常任秘書長及部門首長的勉勵和期許。她指公務員是特區政府的施政骨幹，常任秘書長作為公務員隊伍之中最高層級的人員，與部門首長在推行和落實施政中有着重要角色。「我們定必竭盡所能，戮力同心，履職盡責，全力協助行政長官施政，堅定不移維護行政主導，堅守安全發展底線，切實為市民做實事，為香港的高質量發展開新篇。」

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中）今日下午與本港政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班座談交流。（政府新聞處圖片）

楊何蓓茵又說 《十五五規劃綱要》是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢。她指香港正全速編制首個五年規劃，作為香港的共同的行動指南，公務員隊伍特別是常任秘書長會在行政長官的帶領下，結合自己的工作，主動對接國家「十五五」規劃，做好各領域的統籌發展工作，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實的基礎，更好地融入和服務國家發展大局。

本港政府常任秘書長及部門首長國家事務硏修班今日繼續在北京研修學習。中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫（右一）上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。（政府新聞處圖片）

中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫今日上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。他們明日（22日）上午會在國家行政學院研修，下午將啓程到成都考察。