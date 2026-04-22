立法會議員參觀中大醫院　了解最新發展及手術機械人等科技應用

立法會衞生事務委員會周二（21日）參觀香港中文大學醫院，以了解該院的臨床服務、運作模式及最新發展情況。議員在中大校董會主席查逸超教授、中大校長盧煜明、中大醫學院代理院長容樹恒，以及中大醫院行政總裁鍾健禮醫生等陪同下，在歷史廊了解中大、中大醫學院及中大醫院的發展歷程，以及三方之間的緊密協作關係。



2026年4月21日，立法會衞生事務委員會參觀中大醫院。圖示衞生事務委員會主席林哲玄（右七）、衞生事務委員會副主席陳永光（右六）和其他立法會議員，與香港中文大學及中大醫院代表在醫院合照。（政府新聞處圖片）

訪運動醫學及康復中心、內視鏡中心等設施

議員到訪院內的運動醫學及康復中心、內視鏡中心及日間手術中心等設施，並了解由中大團隊設計的手術機械人系統。議員察悉，運動醫學及康復中心提供涵蓋精英運動員至普羅大眾的全面復康服務，並在現場了解步姿分析儀及外骨骼機械人等裝置的應用。議員亦於內視鏡中心認識中大研發的醫療創新科技，如何應用於先進內視鏡手術。

2026年4月21日，立法會衞生事務委員會參觀中大醫院。圖為立法會議員參觀運動醫學及康復中心。（政府新聞處圖片）

機械人系統減泌尿外科手術併發症

議員察悉，院方應用醫療科技，包括利用手術機械人系統完成超過130宗泌尿外科手術。該系統專門針對狹窄的盆腔空間手術而設，臨床數據顯示有助減少術後併發症及加速康復進度。另外，院方亦引入全港僅有兩部的磁力共振導航放射治療系統，為癌症患者提供精準的放射治療。

2026年4月21日，立法會衞生事務委員會參觀中大醫院。圖為立法會議員了解中大醫院的手術機械人系統及組織碎化技術。（政府新聞處圖片）

議員隨後聽取中大醫院代表簡介該院的最新狀況，得悉該院一直積極採取措施開源節流。議員亦與中大醫院代表就如何持續改善該院的財務和營運狀況交換意見。