再有立法會議員受傷　陳仲尼「血光之災」跌傷後腦縫五針

再有立法會議員「負傷」，民建聯選委界陳仲尼今日（6日）後腦包上紗布，現身會議廳時說上周末大雨天在南區跌倒所傷，馬上做CT電腦掃描，所幸是皮外傷，但都要縫5針。遭遇「血光之災」的他，周一（4日）向財務委員會向主席李惟宏請假。



陳仲尼遭遇「血光之災」跌傷後腦縫五針

立法會今天舉行大會，陳仲尼在會議廳外向傳媒憶述，周末時傾盆大雨，當時他和朋友在南區遊走期間突然不慎滑倒、後腦著地，頭皮流血，在朋友陪同下去醫院檢查傷口。他說當日做了CT電腦掃描證實無事，惟要縫5針，且醫生建議留院一晚觀察24小時，故最終他缺席星期一上午的立法會財經事務委員會，不過提前向委員會主席李惟宏請假。

陳仲尼遭遇「血光之災」跌傷後腦縫五針

陳仲尼笑言現時「唔碰就唔痛」，不過下星期要複診。被問及近期多位議員和官員受傷時，笑稱不認為是「風水問題」。

自由黨立法會議員邵家輝早前因打沙包致右手斷韌帶，目前仍是「獨臂俠」。選委界立法會議員陳紹雄年初在澳洲急病入院，缺席財政司司長陳茂波宣讀新一份預算案的立法會會議，目前已康復回港履職。官員方面，民政及青年事務務局長麥美娟去年底右腿受傷，需要用拐杖出入。運輸及物流局局長陳美寶今年預算案辯論期間，因腳傷靠輪椅代步。