油蔴地街坊會學校推國際中文課程　教唱中文歌助非華語學生融入

油蔴地街坊會學校今日（11日）舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展，該校70多名非華語學生登台獻唱由上海音樂學院度身訂造的國際中文原創主題曲《不一樣 也很棒》，學生以歌聲傳情、用中文表意，展現數月學習成果及多元文化交融。



5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）

5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）

校方去年開設國際中文課程，今次參與演出的是一至六年級全體學生，同學參加了12節週六國際中文課程。從節目編排到整體籌備，僅用三節課的時間全部完成。

5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）

5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）

學校為響應教育局兩文三語教育政策，落實《施政報告》中支援非華語學生學習中文的政策導向，油麻地街坊會學校特設國際中文專項課程，教非華語學生學習中文技能，講授國際中文知識。未來，學校將組織學生參加漢語水平考試（YCT），希望學生有權威的中文能力認證。

5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）

5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）

有印度學生指非常喜歡中國文化，想努力學好中文。有尼泊爾同學分享漢字和中國文化特別有趣，拼音有助他快速認字。他們認為身在香港，學好中文才能更好讀懂中國。

5月11日，油蔴地街坊會學校舉行首屆非華語學生國際中文課程成果展。（油蔴地街坊會學校）