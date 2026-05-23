公務員加薪｜增薪點評核擬改拉curve　至少8500人不獲跳point

公務員薪酬除了根據既定機制檢討以決定是否調整，還根據薪級表「增薪點」增加，俗稱「跳point」，社會近年有不少聲音認為，後者評核標準太過寛鬆。有報道指，政府有意分階段改革評核制度，改為「常態分佈評級」，即俗稱「拉curve」。初步方向是表現最差的最少5%公務員將不獲增薪點。以現時公務員數目推算，最少人會有8500人不獲發增薪點。



多名勞工背景的議員認為，不應硬性「拉curve」，擔心會有公務員即使表現好亦不獲發增薪點。有人更形容，有關做法有如「交人頭」，擔心會形成「馬房文化」。



公務員事務局下月向立法會交代 公務員評核機制優化措施

行政長官李家超去年在《施政報告》提出加強公務員評核機制，提到公務員事務局須建立「更嚴謹的評核機制」。公務員事務局下月中將向立法會公務員及資助機構員工事務委員會，交代「公務員評核制度優化措施」。

（湯致遠攝）

近日有公務員社交群組流傳一套公務員「跳point」新機制，《明報》今日亦報道，當局計劃維持現時公務員評核等級分6級的做法，但初步擬規定，表現最好的第一級佔比應不多於10%，最多可達15%，即約1.7萬至2.5萬人；表現欠佳的第四至第六級共佔不少於10%，最少5%。當局另擬建議，第三級即「表現達應有水平」的人數應佔所有評級中最高，約佔一半。

按現時規定，被評為第四級或以下的公務員及已達頂薪點者，將不獲增薪點。換言之，在這機制下將最少5%公務員不獲增薪點。按現時約有17萬公務員推算，即最少有8,500人不獲增薪點，當中可能包括已達頂薪點者。

勞聯周小松主持。（立法會）

勞工界反對「拉curve」 憂出現馬房文化

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、勞聯勞工界議員周小松接受《香港01》訪問時表示，未有聽聞具體情況，但強調不同意以硬性「拉cruve」決定公務員獲發增薪點，擔心即使公務員整體表現好，也會因機制「排隊排得後」而不獲合理評級。他形容，此方法有如「未位淘汰制」，並不客觀。

他又擔心，上述機制會容易造成不公平，產生「擦鞋文化」或「馬房文化」，部分人可能會因「交情」等問題，選擇向新入職的公務員派較差的評級，對他們不公平。

林偉江。（羅國輝攝）

工聯會勞工界議員林偉江亦表示，不同意硬性「拉cruve」。他指，流傳的新機制有如「交人頭」，認為在此安排下即使表現稱職的公務員亦有可能在5%之內，導致不獲發增薪點，情況不理想。

立法會議員林振昇。（直播截圖）

勞聯選委界議員林振昇同樣不同意「拉curve」，指做法或會令部分無過失的公務員都沒有辦法「跳point」，並不理想。他又稱，是否可以「跳point」 應有明確準則，如收口頭或書面警告等決定。

過往極少數公務員不獲「跳point」 被質疑濫用

公務員「跳point」機制向來不乏爭議。按照制度設計，只有工作表現令人滿意的公務員，才可以在其所屬職級的薪級表內每年「跳point」，直至到達所屬職級頂薪點為止。根據公務員事務局的資料，2022年只有 7 人不獲增薪，2023有12人，2024年有21人。

換言之，未達頂薪點的絕大部分公務員年年「有point跳」。前高官楊立門曾對此提出質疑，直言「表現唔達標嘅公務員咁少，我哋應該感到高興，定係更應該擔心政府嘅薪酬制度，一直冇被好好利用，甚至被濫用呢？」他建議由部門首長根據個別員工過往一年的表現決定加薪或凍薪，應加就加，應凍就凍，而非按層級劃一加薪。