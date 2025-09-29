99%公務員獲跳point增薪　楊何蓓茵承認：「掹掹緊合格」不應有

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（29日）在立法會簡報2025年施政報告公務員管理制度改革時，議員重點關注新出爐的「部門首長責任制」和「加強公務員評核機制」要求。楊何蓓茵將公務員新制形容為「政治問責與行政問責更好銜接」，但有議員質疑公務員團隊長期以來的避責文化、責任制追溯力不足、內部調查效率低等問題。



過去五年僅65名公務員因表現欠佳未獲增薪點，引發多位議員質疑制度過於寬鬆。實政圓桌田北辰議員指出近99.9%公務員獲增薪點，與私人機構標準差距懸殊。楊何蓓茵承認評核機制確有寬鬆跡象，「如果只是掹掹緊合格，就不應該有增薪點」，承諾將於明年推出改革方案，建立更嚴謹的賞罰制度。



楊何蓓茵指出，香港在2025年世界競爭力年報中政府效率排名全球第二，反映公務員隊伍優秀，而新制度將實現「政治問責與行政問責更好銜接」。（直播截圖）

部門首長責任制「令政治問責與行政問責更好銜接」

楊何蓓茵強調，新出爐的部門首長責任制將實現「政治問責與行政問責更好銜接」，並設立兩級調查機制，第一級調查處理較輕微問題，由部門首長負責；若涉及嚴重系統性問題或可能牽涉部門首長，則啟動第二級獨立調查，由公務員敘用委員會主理，預計2026年上半年完成規例草擬。楊何蓓茵舉例說明，重複出現重大疏漏問題或社會有重大回響的問題，均屬第二級調查範圍。

楊何蓓茵透露，過去五年共1,152名公務員因嚴重不當行為受紀律處分，另有2,360人因干犯性質較為輕微的不當行為，需接受簡易紀律行動，其中225人被免職，在2024/25年度有40宗免職個案。

她續指，特區政府作為全港最大僱主，繼續優化公務員福利和家庭友善措施，公務員學院將推出部門首長培訓計劃，同時積極推動愛國主義教育及海外培訓。在福利方面，將於2026年增設公務員中醫服務，每年度增加五千個服務名額，並擴展家庭友善措施至兄弟姊妹等家庭成員。

公務員退休金「不是額外獎勵，而是基本框架」

多位立法會議員關注「部門首長責任制」和「加強公務員評核機制」。民建聯何俊賢關注內部調查時效與退休金追責問題，指出「見過有內部調查個案長達九年，調查對象都退休，但還能拿長俸」，要求政府完善制度設計，「着重公道、賞罰分明先至系提振到公務員士气」。楊何蓓茵強調，「公務員退休金不是額外獎勵，而是基本框架」，若公務員被裁定犯與公職相關的嚴重罪行，並經過特首核證，對香港造成嚴重損害或對公職服務大失信心，或者被裁定犯了賄賂條例或危害國家安全罪行，會根據《公務人員（管理）命令》（《命令》）第12條取消、暫停或扣減退休金。

新思維狄志遠關注不改文化改制度，是否能改變公務員避責文化。楊何蓓茵強調部門首長責任制正是要推動文化改變。

現在公務員隊伍裡已經沒有唔做唔錯的問題，唔做少做都是錯。 公務員事務局局長楊何蓓茵

選委界議員蘇長榮關注部門首長責任制是否將會編成「天書」，明確具體的評核標準、評核方法、對應的獎懲措施，以及實施時間和是否接受公眾監督。楊何蓓茵表示需要做規例草擬，「公務員已經跟著部門首長責任制的理念去做了，未來會有白紙黑字的指引，對於公眾特別關心的問題會有合適交代方法」。

楊何蓓茵承認現行評核機制過分寬鬆

實政圓桌田北辰質疑公務員增薪點制度，以去年近99.9%公務員獲增薪點為例，質疑「工作態度如果問一句答一句，在外面不但沒有人工加，職位都不保」，而公務員還能每年調整人工。楊何蓓茵承認現行評核機制有過分寬鬆跡象：「如果只是掹掹緊合格，就不應該有增薪點」，希望建立更嚴謹的評核機制。

金融界陳振英以過去五年僅65名公務員因表現欠佳未獲增薪點，質疑現行公務員評核制度缺乏競爭性，建議對六個公務員評級引入比例限制。陳振英以私營機構為例，主張應將獲增薪點人數控制在少於一半，例如對連續三年獲優等評級者實施「一次跳兩個point」獎勵，以強化激勵效果。

楊何蓓茵回應時承認現行評級標準存在誤解，澄清最高評級需「持續遠超標準」方能獲得。她透露上述65名表現欠佳人員涵蓋第4至6級公務員等級，其中第5、6級人員將獲三個月觀察期，未改善者將面臨退休。楊何蓓茵承諾將參考私營機構及國際做法，重新釐清評核標準，預計明年推出改革方案，以建立更嚴謹的賞罰制度。

曾擔任保安局局長的選委界黎棟國則認為取消公務員退休金門檻高，「不是一般標準」，認為在法例的規定下已經位於一個平衡位置。他表示，公務員退休金是一種權利，退休後追責不應矯枉過正。他同時要求改善調查效率，防止人員透過拖延逃避責任，「唔好俾佢用旁門左道的形式躲避責任」。