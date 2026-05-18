7000萬津貼公務員旅行可改為本地消費券？　楊何蓓茵：意義唔同

服務滿20年、表現持續優良的非首長級公務員，今個財政年度將有27,250元獎勵津貼去旅行，名額約1400個。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（18日）討論公務員嘉獎計劃，有議員建議水以現金券或消費券取代旅行津貼，鼓勵公務員留港消費刺激經濟。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，雖然公務員平時都會去旅行，但旅行津貼意義不同，隨時間變遷可再考慮有關建議。



公務員。（陳葦慈攝）

公務員。（陳葦慈攝）

每人27,250元津貼公務員及同行者旅行

嘉獎服務滿20年、表現持續優良公務員的「長期優良服務旅行獎勵計劃」，2026/27年度有約1400個名額，不只津貼公務員去旅行，其一名同行者都可以有相同津貼額，每人27,250元，實報實銷。因此，預料「獎勵計劃」涉及開支可以超過7,000萬元。

《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

民建聯議員葉傲冬。（直播截圖）

旅行津貼可改為本地消費券？ 楊何蓓茵：意義不同

立法會公務員及資助機構員工事務委員會討論「長期優良服務旅行獎勵計劃」，民建聯葉傲冬在會上詢問當局會否改發現金券或消費券，「唔增加政府財政負擔下調整計劃，香港一年可能去幾次旅行，會唔會轉個方式鼓勵留港消費？」楊何蓓茵表示，政府及公務員團體收集的非正式意見當中，普遍認為獎勵去旅行更理想。

雖然佢哋平時自己都會去旅行，但呢個意義唔同嘅。就算現金券，佢自己平時都有洗費，但意義唔同，係一個獎。 楊何蓓茵

楊何蓓茵又指，服務年期合資格人士約是得獎人數的27倍，即27人之中選1人有獎勵，且有優良表現才獲獎。隨時間變遷，她認為將來可考慮不同形式發放，但強調會聽公務員意見再決定。

勞聯周小松主持立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

周小松關注挽留年資短公務員

委員會主席、勞聯周小松關注近年離職公務員當中，有三成人年資3至10年，若不少獎勵頒給年資更長的公務員，如何挽留年資較短的公務員繼續留任政府。楊何蓓茵指，公務員事務局局長嘉許狀是其中一個獎勵，已取消頒授年資下限，無論年資長短，均可獲旅行獎勵，故此未滿20年年資的公務員獲獎人數增加。