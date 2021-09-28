陳茂波選特首？葉劉指「寫篇文章算咩」　管好紀律部隊屬重要條件

財政司司長陳茂波昨日（27日）發表《香港營商環境報告》，坊間解讀為鋪路選特首。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早出席電台節目，認為是「諗得太多」，符合基本法要求「40歲以上，喺香港做咁多年野」、具資格出選者大有人在，但她同時承認陳茂波有條件做特首候選人。



曾任保安局局長的葉劉，過去曾多次表露心迹有意參選特首。被問到主管過紀律部隊的人，會否成為候選人甚至特首，她則稱要交由選委會決定，「但既然中央而家咁重視國家安全，管過紀律部隊係一個好重要條件。」



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葉劉指不猜測陳茂波的動機，不認為陳是「搏表現」，但反問「寫篇文章算係咩」，又引述港澳辦主任夏寶龍指，能破解深層次問題才彰顯到能力。對於其他潛在人選，葉指很多都是朋友及同僚，故不便評論。

葉：陳茂波報告配合外交部清單

外交部早前發布包含102項事例的「清單」，指責美國干預香港事務、支援反中亂港勢力。葉劉淑儀相信，陳茂波《香港營商環境報告》是配合中央行動聲討美國，作為財政司司長有責任主動澄清。她指「清單」巨細無遺，反映中央已長時間觀察、忍了很久，相信是見《港區國安法》奏效，中央覺得是適合時機透過「清單」顯示成果，同時表明將美方行為看在眼內，會作出反撃。

不過，葉劉強調《港區國安法》並無追溯力，過去曾訪問美國的人，若日後仍保持來往，可能令政府有合理懷疑，會調查是否涉及勾結外國勢力的罪行。

葉劉淑儀2016年曾宣布參選特首，但最終未能取得足夠提名票，苦戰逾兩個月後退選。